SHANGHAI — Le triple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton se retrouve en position inhabituelle après une course cette saison — il doit se méfier d’un pilote qui n’est pas son ex-coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg.

Puisque le pilote Ferrari Sebastian Vettel a remporté une étonnante et très émotive victoire au Grand Prix d’Australie le mois dernier, Hamilton aura maintenant la tâche de réaffirmer l’hégémonie de son équipe sur la série reine du sport automobile ce week-end au Grand Prix de Chine.

«Ça ne fait que jeter de l’huile sur le feu, a confié Hamilton jeudi. Nous voulions l’emporter (en Australie). Nous voulions être à l’avant du peloton. Et nous nous retrouvons dans une véritable lutte.»

Le Grand Prix d’Australie a procuré aux amateurs de course un avant-goût de ce qu’il manquait à la F1 depuis trois ans en raison de la domination de Mercedes — la perspective d’une véritable lutte au sommet avec les Flèches d’argent. L’équipe allemande a gagné 19 des 21 courses en 2016, Red Bull enlevant les honneurs des deux autres.

La victoire de Vettel — sa première depuis le Grand Prix de Singapour en 2015 — est survenue après que la F1 eut adopté de nouveaux règlements destinés à rendre les voitures plus rapides et les courses plus spectaculaires, car l’issue des courses était devenue un peu trop prévisible ces dernières saisons.

En vertu de ces changements, les voitures de 2017 sont chaussées de pneus plus larges et dotées de courbes plus prononcées, d’une autonomie en carburant plus grande et d’ailerons plus imposants, ce qui les rend plus lourdes, mais également plus rapides. Les pneus, qui sont 25 pour cent plus larges, ont plus d’adhérence et sont plus durables, permettant aux pilotes de pousser davantage leurs limites et d’abaisser le nombre d’arrêts aux puits.

En dépit de sa deuxième place à Melbourne, Hamilton est favorable aux nouveaux règlements. Tout ce qui peut rehausser l’intensité et la rivalité en F1 est bon, selon lui.

«Ma forme favorite de course automobile est le karting… parce que tous les pilotes sont sur un pied d’égalité, du début jusqu’à la fin, a-t-il expliqué. J’aimerais qu’un jour ce concept revienne en F1. J’espère que ce sera le cas cette année entre Sebastian et moi. Il a remporté le championnat du monde à quatre reprises, il est l’un des meilleurs pilotes de notre génération, donc je crois que ce sera bon pour préserver l’intérêt des spectateurs.»

Le fait que Vettel déborde de confiance en ce moment n’est pas mauvais, non plus. Depuis qu’il a gagné le dernier de ses quatre titres de champion du monde avec Red Bull en 2013, il n’a triomphé qu’à trois reprises avant de franchir le premier le fil d’arrivée à Melbourne en mars.

L’équipe Ferrari n’avait jamais grimpé sur la plus haute marche du podium en Australie au cours des 10 dernières années.

«C’était la meilleure façon de commencer une saison, a confié Vettel. Après une course, c’est facile de dire que nous connaissons une meilleure saison que l’an dernier, mais ce n’est qu’une course.»

Sur une piste qui comprend deux longues lignes droites, qui ont favorisé les puissantes voitures Mercedes ces dernières années, le Grand Prix de Chine représente un défi différent, cette fois-ci.

Hamilton l’a emporté à quatre reprises en carrière à Shanghai. Son ex-coéquipier, Rosberg, avait grimpé sur la plus haute marche du podium l’an dernier.

«Je crois que Mercedes est encore la favorite, a dit Vettel. Nous sommes conscients que nous disposons d’une bonne voiture qui nous permettra de nous battre avec les meilleurs, mais nous sommes aussi conscients que nous devons continuer de travailler d’arrache-pied afin de nous maintenir là où nous sommes.»

Les autres écuries semblaient loin derrière la Scuderia et Mercedes à Melbourne. Max Verstappen a pris le cinquième rang pour Red Bull, et son coéquipier Daniel Ricciardo a été contraint à l’abandon en raison d’un problème mécanique au 28e tour.

«C’est certain que nous devons nous améliorer, mais en ce moment c’est tout ce que nous pouvons faire, a mentionné Verstappen. L’écart est assez impressionnant, mais je suis certain que nous pourrons le réduire au cours des prochaines courses.»