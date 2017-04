MOSCOU — Evgeni Malkin souhaite participer aux Jeux olympiques en février prochain, et il espère que les Penguins de Pittsburgh le laisseront y aller.

Malkin a confié au quotidien russe ‘Sovetsky Sport’ qu’il avait été surpris de l’annonce de la LNH lundi à l’effet qu’elle n’interrompra pas sa saison afin de permettre aux joueurs de se rendre en Corée du Sud.

«Il n’y a rien de bon dans tout ça. Nous allons réfléchir, faire des appels, chercher des conseils et discuter avec d’autres acteurs du monde du hockey, a déclaré Malkin. J’ai lu les commentaires de nombreux joueurs dans des articles, et tous disent ne pas comprendre la décision. Pourquoi la LNH nous empêcherait-elle d’y aller?… Jusqu’à la dernière minute, je croyais que le bon sens triompherait. Je ne veux pas utiliser ma salive pour rien. J’étais certain que la LNH irait aux Jeux olympiques.»

Le Russe a également remis en question la nécessité de rompre les pourparlers aussi rapidement, rappelant que la décision finale de prendre part aux Jeux d’hiver de Sotchi en 2014 avait été prise en juillet 2013.

«Ils avaient dit la même chose, à l’effet que le décalage nous affecterait, que les joueurs étoiles de la LNH pourraient se blesser, que la LNH n’obtient rien en retour de sa participation aux Jeux olympiques, a-t-il évoqué. Au bout du compte, ils ont conclu une entente et nous avons joué à Sotchi. Et maintenant quoi, ils rompent les discussions dès les premiers jours du mois d’avril?

«Mon opinion, c’est que je veux participer aux Jeux olympiques», a-t-il ajouté.

Si Malkin obtient l’autorisation des Penguins de participer aux Jeux olympiques, il pourrait alors rejoindre l’autre joueur étoile russe Alexander Ovechkin ainsi que ses coéquipiers des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov et Dmitry Orlov, qui ont déjà fait part de leur intention de participer au tournoi olympique à Pyeongchang.