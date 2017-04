MINNEAPOLIS — Jason Castro et Jorge Polanco ont brisé l’impasse avec des doubles d’un point en septième et les Twins du Minnesota ont battu les Royals 5-3, balayant ainsi la série de trois matches contre Kansas City.

Les Twins ont un dossier de 3-0 pour la première fois depuis 2007. Quant aux Royals, il faut remonter à 2001 pour les voir afficher un rendement de 0-3.

Polanco a aussi fourni un simple d’un point. Le gain est allé au releveur Taylor Rogers (1-0) et le sauvetage à Brandon Kintzler.

Salvador Perez et Mike Moustakas ont cogné des circuits dans une cause perdante.

Le releveur Mike Minor (0-1) a permis deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en une manche.

Tigers 2 White Sox 11

Le frappeur de choix Matt Davidson a claqué un circuit de trois points pour aider les White Sox de Chicago à l’emporter 11-2 aux dépens des Tigers de Detroit.

Davidson a également cogné le premier triple de sa carrière.

Le receveur Geovany Soto, l’un des nouveaux visages des White Sox, a ajouté des longues balles en troisième et en septième, produisant quatre points.

James Shields (1-0) a donné un point et deux coups sûrs en cinq manches et un tiers, avec cinq buts sur balles et autant de retraits au bâton.

Rick Renteria a pu savourer un premier gain aux commandes de l’équipe.

Tyler Collins a claqué un circuit pour les Tigers. Matthew Boyd (0-1) a été chassé après deux manches et un tiers, ayant permis cinq points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles.

Angels 1 Athletics 5

Ryon Healy a fourni un circuit de deux points et les A’s d’Oakland ont eu raison des Angels de Los Angeles, 5-1.

Son deuxième circuit de la saison a donné les devants 4-1 au club local, en troisième.

Andrew Triggs (1-0) a concédé un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Le seul point des Angels est venu d’un optionnel d’Albert Pujols.

Tyler Skaggs (0-1) a été victime de cinq points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Mariners 4 Astros 2

Jarrod Dyson a brisé l’égalité à l’aide d’un simple d’un point en neuvième manche, puis Jean Segura a ajouté un point d’assurance un peu plus tard, alors que les Mariners de Seattle ont défait les Astros de Houston 4-2.

Le pointage était de 2-2 quand Danny Valencia a soutiré un but sur balles après un retrait en neuvième. Ken Giles (0-1) a ensuite atteint Carlos Ruiz avec un lancer et Taylor Motter et Guillermo Heredia se sont présentés comme coureurs suppléants. Dyson a enchaîné en cognant la balle en lieu sûr au champ centre-gauche, permettant à Motter de croiser le marbre.

Un retrait plus tard, Segura a cogné un simple et Heredia a inscrit un point d’assurance.

La victoire est allée au dossier de Dan Altavilla (1-0), qui avait blanchi les Astros en huitième. Edwin Diaz a été parfait en fin de neuvième et il a enregistré un premier sauvetage cette saison.

Pirates – Red Sox: remis au 13 avril

Le dernier match de la série entre les Pirates de Pittsburgh et les Red Sox de Boston a été remis en raison de la pluie.

Le match sera repris le 13 avril, à Fenway Park.

Le gaucher Eduardo Rodriguez devait affronter le droitier des Pirates Chad Kuhl.

Les Red Sox ont remporté les deux premiers matchs de la série, dont celui de mercredi 3-0, en 12 manches.