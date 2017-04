CINCINNATI — Le releveur Michael Lorenzen s’est amené à la plaque à titre de frappeur substitut et frappé une longue balle, jeudi après-midi, effaçant ainsi une difficile sortie de Rookie Davis et procurant une victoire de 7-4 aux Reds de Cincinnati contre les Phillies de Philadelphie.

Adam Duvall a aussi frappé un circuit tandis que les Reds orchestraient une remontée pour effacer un déficit de trois points et enlever les honneurs de la série, en vertu de leurs deux victoires en trois parties.

La claque en solo de Lorenzen — la deuxième de sa carrière — aux dépens d’Adam Morgan (0-1) a donné les devants 5-4 aux Reds en sixième manche. Le gérant Bryan Price a opté pour un releveur puisqu’il doit composer avec un effectif réduit en ce début de saison. Le dernier circuit réussi par un releveur des Reds appelé à titre de frappeur substitut s’est produit en 2009, lorsque Micah Owings avait étiré les bras contre le lanceur des Cardinals de St. Louis Ryan Franklin.

Lorenzen n’a pas effectué le moindre lancer dans ce match. Cody Reed (1-0) a signé sa première victoire dans les Ligues majeures après avoir évité le pire pendant deux manches.

Drew Storen a été parfait en neuvième pour enregistrer son premier sauvetage depuis que les Reds lui ont offert un contrat d’un an d’une valeur de 3 millions $US.

Les Phillies ont laissé filer une avance de 4-1, qu’ils avaient bâtie à la suite des deux circuits de Daniel Nava contre Davis.

Rockies 2 Brewers 1

Nolan Arenado a claqué son premier circuit de la saison en neuvième et les Rockies du Colorado ont défait les Brewers de Milwaukee, 2-1.

Tous les points du match sont venus de longue balles. Mark Reynolds en a claqué une en troisième, quatre manches avant le circuit de Kirk Nieuwenhuis.

Neftali Feliz (0-1) a concédé la frappe décisive. Le releveur Mike Dunn a obtenu la victoire (1-0), tandis que Greg Holland a mérité un troisième sauvetage.

Les Rockies ont signé leurs trois gains par un total de quatre points. Ils vont entamer la portion locale de leur saison vendredi après-midi, face aux Dodgers de Los Angeles.

Cubs 6 Cardinals 4

Un jeu étrange aux dépens du receveur Yadier Molina a ouvert une brèche et les Cubs de Chicago ont soutiré un gain de 6-4 face aux Cardinals de St. Louis.

Les Cardinals menaient 4-2 en septième quand le frappeur suppléant Matt Szczur a été retiré au bâton par Brett Cecil (0-1), sur un tir qui a touché au sol. De façon mystérieuse, la balle est restée collée sur le protecteur de Molina.

Quand il s’en est rendu compte, Szczur avait déjà atteint le premier but. Jon Jay a obtenu un but sur balles, puis Kyle Schwarber a fait pencher la balance avec un circuit de trois points. Plus tard dans la manche, Addison Russell a ajouté un point en cognant un optionnel.

John Lackey (1-0) a donné quatre points et six coups sûrs en six manches, retirant sept frappeurs au bâton. Wade Davis a récolté un deuxième sauvetage.

Padres 2 Dodgers 10

Frappant septième, Yasiel Puig a cogné deux circuits et a produit quatre points alors que les Dodgers de Los Angeles ont écrasé les Padres de San Diego, 10-2.

Puig a frappé des circuits de deux points en deuxième et en quatrième. Il domine les majeures avec trois longues balles cette saison.

Le voltigeur de droite a également soutiré deux buts sur balles et volé un but, jeudi.

Enrique Hernandez s’est distingué avec un double et un vol du marbre, tandis que Kyle Seager a fourni un double de deux points.

Brandon McCarthy (1-0) a espacé deux points et quatre coups sûrs en six manches.

La journée s’est moins bien passée pour Jered Weaver (0-1), qui a donné quatre points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches.

Wil Myers a frappé une longue balle de deux points pour les Padres.

Braves 2 Mets 6

Matt Harvey s’est imposé à son retour au jeu après une opération majeure et il a aidé les Mets de New York à vaincre les Braves d’Atlanta 6-2.

Travis d’Arnaud a cogné un double de deux points et Wilmer Flores a ajouté un circuit de deux points aux dépens de Jaime Garcia (0-1), qui effectuait ses débuts avec les Braves après huit saisons dans les couleurs des Cardinals de St. Louis.

Harvey (1-0) a reçu une ovation quand il a quitté le monticule après six manches et deux tiers. Il s’agissait d’une réaction bien différente que lors de son départ précédent, le 4 juillet dernier, quand il avait été chassé en quatrième manche et qu’il avait la mine abattue en raison d’un problème à l’épaule gauche.

Cette fois, Harvey a pu célébrer après avoir limité les Braves à deux points et trois coups sûrs. Il a accordé deux longues balles à Matt Kemp, mais a été presque parfait face au reste de la formation des visiteurs.

Marlins 4 Nationals 3 (10 manches)

Justin Bour a cogné un double d’un point en 10e et les Marlins de Miami ont eu raison des Nationals de Washington, 4-3.

Frappée au champ gauche contre Joe Blanton (0-1), sa claque donnait suite au simple de J.T. Realmuto, qui est venu marquer son deuxième point du match.

Realmuto a connu un excellent match. En huitième, il a nivelé le score à 2-2 avec un circuit de deux points.

Ryan Zimmerman a frappé la longue balle quand les Nats sont revenus au bâton (un deuxième circuit en deux soirs), mais Tyler Moore a créé l’impasse avec un simple opportun en neuvième.

David Phelps (1-1) a été le lanceur gagnant, tandis qu’A.J. Ramos a inscrit le sauvetage.

Giants 3 Diamondbacks 9

Jake Lamb a cogné un circuit de trois points et les Diamondbacks de l’Arizona ont gagné une première série de quatre matchs face aux Giants de San Francisco au Chase Field en neuf ans en l’emportant 9-3.

Les Diamondbacks ont eu besoin de sept essais pour remporter une série à domicile en 2016, mais ils ont amorcé la saison avec un dossier de 3-1 pour une première fois depuis 2013 sous les ordres du nouveau gérant Torey Lovullo. Et ils y sont parvenus face aux Giants, qui avaient gagné neuf de leurs 10 matchs disputés en Arizona la saison dernière.

David Peralta et Paul Goldschmidt ont ajouté des circuits en solo aux dépens de Jeff Samardzija (0-1). Peralta et A.J. Pollock ont terminé la rencontre avec deux points produits chacun.

La victoire est allée au dossier de Jorge De La Rosa (1-0), qui a provoqué un retrait après avoir remplacé Robbie Ray sur la butte en sixième manche.

Aaron Hill a frappé un circuit en solo pour les Giants, qui ont un dossier de 1-3 pour une première fois depuis 2012.