RALEIGH, N.C. — Jaroslav Halak a effectué 29 arrêts, en route vers un deuxième jeu blanc cette saison, et les Islanders de New York ont battu les Hurricanes de la Caroline 3-0, jeudi.

Brock Nelson et Scott Mayfield ont marqué dans un intervalle de 3:12 tôt dans la rencontre et Andrew Ladd a ajouté un but en avantage numérique pour les Islanders, qui ont signé une quatrième victoire de suite. Ils sont du même coup restés dans la course pour l’obtention de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association Est.

Eddie Lack a repoussé 20 lancers devant le filet des Hurricanes, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif. Ils ont aussi été blanchis lors de leurs deux dernières sorties devant leurs partisans.

Halak a enregistré quatre victoires d’affilée depuis son rappel de la Ligue américaine. Son dernier jeu blanc remontait au 1er décembre, face aux Capitals de Washington.