COLUMBUS, Ohio — Jacob Trouba a signé un doublé et les Jets de Winnipeg ont gagné un sixième match de suite, jeudi, infligeant un revers de 5-4 aux Blue Jackets de Columbus.

Bryan Little a inscrit un but et trois passes pour les Jets, dont l’heureuse séquence arrive trop tard pour une participation aux séries.

Mark Scheifele et Mathieu Perrault ont réussi les autres filets de Winnipeg, qui a aussi bénéficié des 35 arrêts d’Eric Comrie. Il effectuait son premier départ en carrière dans la LNH.

Nick Folignon, Brandon Saad (deux fois) et Boone Jenner ont marqué pour les Jackets, dont la glissade se poursuit avec un cinquième revers d’affilée.

Joonas Korpisalo a stoppé 27 tirs pour Columbus, qui va terminer au troisième rang de la section Métropolitaine.