DENVER — Nino Niederreiter a inscrit le but qui a fait la différence tôt en troisième période et le Wild du Minnesota a profité d’une décision favorable en fin de rencontre pour vaincre l’Avalanche du Colorado 4-3, jeudi, et égaler des records d’équipe pour les points et les victoires en une saison.

Nate Prosser, Mikaël Granlund et Jason Zucker ont aussi touché la cible pour le Wild, qui totalise 104 points et 48 victoires. Le Wild est assuré de terminer en deuxième position de la section centrale.

Devan Dubnyk a repoussé 30 lancers et a signé une 40e victoire cette saison.

Tyson Jost, avec son premier dans la LNH, Matt Nieto et François Beauchemin ont fourni la riposte de l’Avalanche, qui disputait son dernier match à domicile de la campagne.

L’Avalanche a remplacé le gardien Calvin Pickard par un attaquant supplémentaire pour profiter d’un avantage à six contre quatre avec 1:39 à faire quand Christian Folin a été puni pour double-échec. Environ 25 secondes plus tard, Sven Andrighetto a poussé la rondelle derrière la ligne des buts. Cependant, les arbitres ont refusé le but après vérification vidéo, citant de l’obstruction contre le gardien Dubnyk.