MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont ajouté six joueurs à leur formation, vendredi.

Il s’agit du joueur de ligne défensive Ivan McLennan, des demis défensifs Branden Dozier, Vincenté Miles, Tyran Finley, Aaron Sibley, ainsi que du joueur de ligne à l’attaque Cory Tucker.

McLennan (six pieds trois , 238 livres) fait le saut dans la LCF après un passage avec les finalistes du dernier Super Bowl, les Falcons d’Atlanta. Il a paraphé une entente de deux saisons avec les Alouettes.

Dozier (cinq pieds onze, 201 livres) a brillé durant son passage de deux saisons au sein de la tertiaire des 49ers de l’Université de la Caroline du Nord à Charlotte. L’athlète de 23 ans a établi des marques d’équipe à sa première saison avec 86 plaqués défensifs en plus de devenir le premier joueur de l’histoire de son équipe universitaire à marquer deux touchés défensifs durant une saison. Il Dozier s’est entendu avec l’équipe sur les termes d’un contrat de trois saisons.

Miles (six pieds un, 196 livres) s’amène avec les Alouettes après avoir défendu les couleurs des Spartans de l’Université San Jose State durant deux saisons. À sa dernière saison universitaire, le footballeur de 24 ans a connu ses meilleurs moments avec 64 plaqués, un sac et deux passes rabattues. Miles est lié avec la formation montréalaise pour deux saisons.

Sibley (cinq pieds neuf, 173 livres) a passé les quatre dernières saisons dans l’uniforme des Vikings de l’Université Portland State où il a disputé 42 rencontres. Polyvalent le joueur de 23 ans a également été utilisé comme retourneur lors de situations de bottés d’envoi et de dégagement. Sibley a signé un contrat de deux saisons.

Finley (cinq pieds neuf, 175 livres) a disputé trois saisons dans l’uniforme des Cowboys de l’Université du Wyoming avant de faire le saut au Canada. En 18 rencontres, le dynamique demi de coin de 25 ans a inscrit 32 plaqués et réalisé deux interceptions. Finley a apposé sa signature sur un contrat de deux ans.

Tucker (six pieds quatre, 315 livres) arrive à Montréal avec un riche bagage d’expérience professionnelle, lui qui a porté les couleurs des Packers de Green Bay et des Browns de Cleveland dans la NFL. Il avait auparavant effectué 48 départs consécutifs durant ses quatre années avec le programme de l’Université Slippery Rock. À sa dernière année d’éligibilité, il a été finaliste pour le trophée Gene-Upshaw, remis au meilleur joueur de ligne offensive de Division II en NCAA en plus de se voir nommer sur quatre premières équipes d’étoiles All-American différentes. Ayant évolué la majeure partie de sa carrière comme bloqueur, l’athlète de 24 ans a été muté au poste de garde durant un moment chez les professionnels. Tucker a signé une entente de deux ans.