OTTAWA — Quand Pierre Dorion est devenu directeur général des Sénateurs d’Ottawa avant le début de la saison, il était sûr qu’il héritait d’une équipe pouvant accéder aux séries.

Dorion peut maintenant pousser un soupir de soulagement après que les Sénateurs eurent obtenu leur laissez-passer pour le tournoi printanier, jeudi, à la suite d’un gain de 2-1 contre les Bruins de Boston.

Pendant une bonne partie de la saison, les Sénateurs semblaient être en bonne position pour participer aux séries éliminatoires, mais plusieurs blessures et une séquence de cinq revers ont soulevé des doutes.

L’équipe a cependant rebondi et elle peut toujours espérer mettre la main sur l’avantage de la patinoire lors de la première ronde, alors qu’elle occupe le deuxième rang de la section Atlantique avec deux matchs à disputer.

«Nous devons donner beaucoup de crédit aux joueurs, qui se sont battus dans l’adversité pendant toute la saison, a fait savoir Dorion. Il faut aussi donner du crédit à Guy Boucher et son personnel d’entraîneurs. Ils ont fait de l’excellent boulot.»

Les Sénateurs mettront fin à leur saison en affrontant les Rangers de New York et les Islanders de New York et plusieurs joueurs manqueront à l’appel en raison d’une blessure. Notamment le défenseur étoile Erik Karlsson, qui a subi une blessure au pied mardi. Dorion a cependant indiqué que si les séries s’amorçaient demain, Karlsson allait être à son poste, tout comme l’attaquant Zack Smith, qui a subi une blessure au haut du corps le 30 mars.

Les nouvelles sont moins encourageantes pour l’attaquant Bobby Ryan et le défenseur Marc Methot.

Methot se remet d’une blessure à un doigt de la main gauche à la suite d’un violent coup de bâton de Sidney Crosby, le 7 avril. Ryan a quant à lui quitté la partie de lundi, contre les Red Wings de Detroit, et il souffre d’une blessure qui n’a pas été dévoilée.

«Nous avons espoir qu’ils seront de retour pour les séries», a mentionné Dorion.

Les choses n’avaient pas débuté du bon pied pour les Sénateurs, qui ont vu Clarke MacArthur être victime d’une commotion cérébrale pendant le camp d’entraînement. Ce dernier est revenu au jeu mardi, à la surprise de tous.

Ensuite, les Sénateurs ont appris que leur gardien numéro un Craig Anderson allait être à l’écart du jeu pour une période indéterminée pour venir en soutien à son épouse, Nicholle, qui a été diagnostiquée d’un cancer du nasopharynx, en octobre.

Malgré ses embûches, la saison des Sénateurs a été marquée de quelques faits saillants, incluant la tenue de Mike Condon pendant l’absence d’Anderson, une première victoire à Chicago depuis 2001 et le jeu exceptionnel de Karlsson.

«Ce qu’il faut retenir, c’est ce que nous avons accompli en tant qu’équipe. Nous avons atteint notre premier objectif, a affirmé Dorion. Les joueurs ont dès le départ accepté le système de Guy Boucher et ils ont fait des sacrifices pour le bien de l’équipe et son succès.»

Maintenant que la première étape a été franchie, Dorion dit qu’il est temps de regarder de l’avant.

«Que les séries commencent et peut-être que nous pourrons causer quelques surprises. C’est notre objectif en ce moment», a-t-il conclu.