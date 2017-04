FORT WORTH, Texas — Kevin Harvick ne s’est pas gêné pour y aller à toute vitesse sur la nouvelle asphalte du Texas Motor Speedway tandis que certains pilotes n’ont même pas réussi à prendre part aux qualifications.

Harvick a remporté les trois étapes de la séance de qualifications de cette épreuve de la Coupe Monster Energy de la NASCAR, vendredi, et il a mis la main sur une 19e pole en carrière grâce à un tour à une vitesse maximale de 198,405 milles à l’heure.

Neuf des 40 pilotes en lice pour la course n’ont pas été en mesure de faire inspecter leur voiture à temps dans le but de faire un tour en qualifications. Du lot, il y a Kyle Larson, le meneur au classement général, trois pilotes de l’équipe Hendrick Motorsports et le champion en titre de l’événement, Kyle Busch.

Ryan Blaney s’est emparé de la deuxième position en vertu d’un tour à une vitesse maximale de 198,020 milles à l’heure. Il partira de la première ligne, et ce, même s’il a montré la même vitesse maximale que Clint Bowyer.

Harvick s’élancera de la première place pour une première fois en 29 départs au Texas. Il n’a jamais gagné sur cette piste, qui a été complètement rénovée pour une première fois depuis 2001.

Il s’agira également du 29e départ au Texas pour Kurt Busch, Dale Earnhardt fils et Matt Kenseth. Le record est de 30 départs, établi par Jeff Gordon.