SAINT-JEAN, N.-B. — Samuel Dove-McFalls a marqué le but vainqueur à 9:58 de la première période de prolongation et les Sea Dogs de Saint-Jean ont défait les Foreurs de Val-d’Or 2-1, vendredi soir, malgré une performance incroyable d’Etienne Montpetit.

Lors d’une contre-attaque, Cole Reginato a glissé le disque à Nathan Noel, qui a effectué un demi-tour sur lui-même avant de remettre de l’autre côté à Dove-McFalls. Ce dernier a réussi à soulever la rondelle avant de la loger dans le filet.

Les Sea Dogs ont pris les devants 1-0 dans la série.

Montpetit, qui a été l’un des artisans de l’élimination surprise des Cataractes de Shawinigan en première ronde, a multiplié les arrêts spectaculaires et il a permis aux Foreurs de garder espoir de voler le premier match de cet affrontement de deuxième tour. Malgré ses 66 arrêts, il a dû encaisser la défaite.

Après avoir balayé sa série contre l’Océanic de Rimouski, la meilleure équipe du circuit Courteau a eu besoin de près de 47 minutes avant de pouvoir faire bouger les cordages une première fois contre la troupe de Mario Durocher. Lors d’un avantage numérique, Spencer Smallman a accepté une belle passe de Matthew Highmore avant de tromper la vigilance du gardien des Foreurs.

Les visiteurs ont pris les devants dès la quatrième minute du deuxième engagement. Alexis Pépin a profité du bon travail de son coéquipier Mathieu Nadeau, qui a soutiré la rondelle à Mathieu Joseph, pour décocher un bon tir des poignets qui s’est faufilé entre le corps et le bras gauche de Callum Booth.

Contrairement à son vis-à-vis, Booth n’a pas eu à se signaler à plusieurs occasions. Il n’a fait face qu’à 14 lancers, dont un seul en troisième période et deux en prolongation. Le gardien des Sea Dogs n’a pas perdu depuis le 24 février.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer, samedi, à l’occasion du deuxième duel de cette série.

Saguenéens 2 Huskies 6 (Les Huskies mènent la série 1-0)

Jean-Christophe Beaudin a inscrit deux buts et une aide et les Huskies de Rouyn-Noranda ont pris les devants 1-0 dans leur série les opposant aux Saguenéens de Chicoutimi grâce à un gain de 6-2.

Beaudin a enfilé l’aiguille deux fois et il a mis la table pour le premier but des Huskies, dès la deuxième minute de jeu. Peter Abbandonato a pour sa part inversé les chiffres, amassant un but et deux mentions d’assistance.

Lane Cormier a marqué un but et il a ajouté une aide tandis que Manuel Wiederer et Gabriel Fontaine ont aussi noirci la feuille de pointage pour les hommes de Gilles Bouchard. Le capitaine de l’équipe, Jérémy Lauzon, a quant à lui préparé deux filets.

Jérémy Groleau et Dmitry Zhukenov ont répliqué pour les Saguenéens et chaque fois, ils ont réduit l’écart des Huskies à un but. L’attaque des visiteurs n’a toutefois pas réussi à créer l’égalité.

Samuel Harvey a connu un bon départ entre les poteaux des Huskies. Le gardien de 19 ans a réalisé 24 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, le vétéran Julio Billia a cédé six fois sur 38 lancers devant la cage des Saguenéens.

Les deux formations reprendront les hostilités samedi, à Rouyn-Noranda, pour y disputer la deuxième partie de cette série.