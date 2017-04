MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de vendredi soir au Centre Bell entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Price s’impose dès le départ

Claude Julien et les joueurs du Canadien avaient parlé, vendredi midi, de l’importance de jouer de la bonne façon contre une équipe qui allait être affamée alors qu’elle faisait face à l’élimination. L’objectif n’a pas été atteint. Dès la 90e seconde du match, le défenseur Nikita Nesterov, un ancien du Lightning, a écopé une pénalité pour double-échec et les hommes de Jon Cooper ont dès lors pris le contrôle du jeu. Le Lightning, qui pouvait se targuer de présenter l’avantage numérique le plus productif dans la LNH avec 62 buts, a obtenu quatre bons tirs en direction de Carey Price, qui a tout bloqué. Ce contrôle s’est poursuivi après la punition et Nikita Kucherov a décoché un tir à bout portant, de l’enclave, que le gardien du Tricolore a stoppé avec aplomb.

Gourde et Kucherov donnent l’avance au Lightning

Nikita Kucherov se révèle comme l’un des meilleurs joueurs dans la LNH, lui qui a amorcé la rencontre de vendredi à un but des 40 en saison. Il a probablement cru qu’il avait atteint ce plateau pendant la 12e minute de jeu du premier vingt lorsqu’il a battu Carey Price d’un impressionnant tir des poignets qui a cependant donné contre le poteau. Le retour s’est cependant retrouvé sur la palette du jeune québécois Yanni Gourde, et la fierté de Saint-Narcisse n’a pas raté sa chance en logeant le disque dans un filet ouvert. Ce 40e est venu alors qu’il restait moins de dix secondes à jouer à la période grâce à un autre vif tir des poignets dans la partie supérieure droite du filet.

Les partisans s’impatientent

Le Canadien a beau être assuré de terminer au premier rang de la section Atlantique, ça ne veut pas dire que les amateurs ne se montreront pas un peu impatients. C’est exactement ce qu’ils ont fait lors du premier avantage numérique du Tricolore tôt en deuxième période. Les spectateurs ont même hué lorsque Nathan Beaulieu, posté non loin de son filet, a pris beaucoup trop de temps à leur goût pour lancer une attaque. Lors de cette punition à Ondrej Palat, les hommes de Claude Julien ont été complètement inertes. Ils n’ont obtenu aucun tir vers Andrei Vasilevskiy et n’ont jamais pu s’installer en territoire du Lightning.

King se manifeste

Un peu plus d’un mois après son arrivée à Montréal, et à son 16e match avec l’équipe, Dwight King a enfin réussi à faire bondir les partisans de leur siège. Profitant d’un changement de trio pour se glisser derrière la défensive du Lightning, King a accepté une longue passe d’Artturi Lehkonen à la ligne bleue adverse et s’est présenté seul devant Andrei Vasilevskiy, qu’il a battu d’un tir entre les jambières pour son premier point avec le Tricolore.

Bourde coûteuse de Nesterov

Bien que le Canadien ait un peu mieux joué que ses rivaux en deuxième période, le Lightning est retourné au vestiaire avec une autre avance de deux buts. Cory Conacher a intercepté une passe de Nikita Nesterov près de la ligne bleue du Lightning, et a refilé la rondelle vers Alex Killorn. Ce dernier a battu Brandon Davidson de vitesse pour se présenter seul devant Carey Price, qu’il a battu d’un bon tir des poignets au-dessus de la mitaine du gardien du Canadien.