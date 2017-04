TORONTO — DeMar DeRozan a connu une bonne première demie et il a terminé le match avec 38 points et six rebonds, aidant les Raptors de Toronto à vaincre le Heat de Miami 96-94, vendredi soir.

Il s’agissait de la dernière partie de la saison des Raptors au Air Canada, qui auront l’avantage du terrain pour la première ronde des séries éliminatoires.

Le meneur canadien Cory Joseph a ajouté 14 points et trois aides pour les Raptors (49-31), qui se sont approchés à un match et demi des Celtics de Boston et du premier rang de la section Atlantique. Kyle Lowry a amassé 12 points, six aides et sept rebonds à sa première partie à Toronto depuis qu’il a subi une blessure au poignet. Il a raté 18 matchs.

Lowry avait effectué un retour dans la formation des Raptors mercredi, quand il avait obtenu 27 points, 10 aides et cinq rebonds dans un gain de 105-102 contre les Pistons de Detroit.

L’ancien des Raptors James Johnson a été le plus efficace offensivement pour le Heat (38-41) grâce à 22 points et 10 rebonds. Goran Dragic a contribué en marquant 18 points.

Les Raptors termineront leur saison mercredi, contre les Cavaliers de Cleveland, mais ils prendront d’abord la route de New York, dimanche, pour se mesurer aux Knicks.