OTTAWA — La nageuse Aurélie Rivard a été nommée meilleure athlète féminine et le cycliste Tristen Chernove a reçu le prix des meilleurs débuts aux Jeux, vendredi, lors de la cérémonie du Temple de la renommée paralympique canadien et des prix du sport 2017.

Rivard, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a été la meilleure productrice de médailles du Canada aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio, en gagnant quatre médailles dans la piscine, dont trois d’or et une d’argent.

«Je ressens encore qu’hier j’étais cette fille de 13 ans se taillait une place avec l’équipe nationale pour une première fois et je n’aurais jamais pensé que je serais triple médaillée d’or et gagnante du titre d’athlète de l’année, a raconté Rivard. Je vise Tokyo, c’est certain, donc j’espère que je pourrai encore vous rendre fiers dans les quatre prochaines années.»

Chernove, de Cranbrook, en Colombie-Britannique, a été le fer de lance d’une performance record de neuf médailles pour l’équipe de paracyclisme du Canada à Rio. Il a remporté la médaille d’or au contre la montre sur route, celle d’argent dans la poursuite individuelle et celle de bronze dans le 1000 mètres contre la montre sur piste.