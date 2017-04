La Serbie et la France ont remporté leur quart de finale de la Coupe Davis, samedi, pour mettre la table à leur première confrontation depuis la finale de l’édition 2010 du tournoi.

La France accueillera le barrage en septembre et espèrera que ses étoiles Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet seront disponibles pour affronter Novak Djokovic et sa bande. La Serbie avait gagné le duel 3-2 à Belgrade en 2010.

Le dernier triomphe de la France en Coupe Davis remonte à 2001.

Même sans son trio de tête, la France s’est débarrassée de la Grande-Bretagne 3-0. Julien Benneteau et Nicolas Mahut ont achevé les Britanniques, privés d’Andy Murray, en l’emportant 7-6 (7), 5-7, 7-5 et 7-5 devant Dominic Inglot et Jamie Murray.

De son côté, la Serbie a saisi un avantage insurmontable de 3-0 face à l’Espagne quand Viktor Troicki et le joueur-capitaine Nenad Zimonjic ont défait Pablo Carreno Busta et Marc Lopez 4-6, 7-6 (4), 6-0, 4-6, 6-2.

L’Australie et la Belgique ont été incapables de confirmer leur victoire en échappant les doubles, samedi.

Les États-Unis sont restés en vie à Brisbane quand Jack Sock et Steve Johnson ont eu le meilleur 3-6, 6-3, 6-2, 2-6, 6-3 face à Sam Groth et John Peers.

Les Italiens ont privé les Belges de la victoire puisque Simone Bolelli et Andreas Seppi ont défait Ruben Bemelmans et Jons De Loore 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (6).

Les Britanniques ont mieux paru que la veille lors du double, mais Benneteau et Mahut ont été dans une classe à part. Sur un point, Mahut a sauté par-dessus la clôture pour ramener en jeu un smash et il a joué le retour suivant par-dessus la première rangée de spectateurs.

Cette victoire et celle de Jérémy Chardy vendredi sont venues justifier les décisions contestées du capitaine Yannick Noah.

«C’est incroyable, ça vous donne la chair de poule, a dit Benneteau. Peu importe si vous avez gagné 15 titres de Grand chelem ou aucun, c’est fabuleux de jouer à la maison dans un tel contexte. C’est magique.»

La Serbie sera de retour en demi-finales pour une première fois en quatre ans.