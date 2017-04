EIBAR, Espagne — Alejandro Valverde a remporté le Tour du pays basque en résistant au champion en titre Alberto Contador lors du contre-la-montre décisif, samedi.

Après six jours de compétition, Valverde a gagné par 17 secondes devant Contador, un double vainqueur du Tour de France.

La victoire survient deux semaines après que Valverde, 36 ans, ait battu Contador et le plus récent champion de la Grande boucle, Chris Froome, pour gagner le Tour de Catalogne.

Le Slovène Primoz Roglic a remporté la dernière étape, un contre-la-montre de 27 km à Eibar, non loin de la frontière avec la France.

Valverde a suivi neuf secondes derrière, avant Ion Izagirre et Contador. Il remportait sa troisième course espagnole de la saison, après l’Andalousie et Murcie.