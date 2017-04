DÉTROIT — Jordan Zimmermann a été efficace pendant six manches, Jose Iglesias et James McCann ont cogné des circuits et ils ont aidé les Tigers de Detroit à vaincre les Red Sox de Boston 4-1, samedi.

Zimmermann (1-0) a eu besoin d’un peu de temps avant de trouver ses repères, mais il a finalement limité les Red Sox à un point et quatre coups sûrs. Le droitier avait été ralenti par des problèmes au cou la saison dernière, mais les Tigers espèrent le voir retrouver sa touche en 2017.

Les Red Sox menaient 1-0 quand Iglesias a nivelé la marque à l’aide d’un circuit en solo en troisième manche. McCann a ajouté une claque de quatre buts en cinquième pour donner les devants 2-1 aux Tigers, qui ont ajouté deux autres points avant la fin de la manche.

Eduardo Rodriguez (0-1) a accordé quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches.

Justin Wilson a été parfait en neuvième pour les Tigers et il a enregistré un premier sauvetage cette saison.

Twins 2 White Sox 6

Avisail Garcia a été 3-en-4 et a produit trois points, Geovany Soto a claqué une longue balle et les White Sox de Chicago ont infligé un premier revers cette saison aux Twins du Minnesota en l’emportant 6-2.

Le circuit de Soto était son troisième en quatre rencontres cette saison.

Garcia est passé à un double près de réussir le carrousel. Il a frappé un triple de deux points contre Adalberto Mejia (0-1) en deuxième manche. Garcia et Soto ont frappé des circuits consécutifs en sixième.

Les Twins (4-1) espéraient amorcer la campagne avec cinq victoires consécutives pour une première fois depuis 1968.

Miguel Gonzalez (1-0) a bien fait sur la butte pour les White Sox. Il a accordé deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Yankees 4 Orioles 5

Hyun Soo Kim a brisé l’égalité en frappant un simple aux dépens de Dellin Betances, en septième manche, et les Orioles de Baltimore sont restés la seule équipe invaincue des Majeures en défaisant les Yankees de New York 5-4.

Une journée après avoir effacé un retard de quatre points, les Orioles sont cette fois venus de l’arrière pour effacer un retard de trois points et ainsi porter à 4-0 leur fiche cette saison.

Le receveur des Yankees Gary Sanchez a quitté la partie en cinquième manche après s’être blessé au biceps droit à la suite d’un élan. Après la partie, l’équipe a placé son nom sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours.

Les Orioles tiraient de l’arrière 4-3 en septième manche quand Chris Davis a claqué un double après un retrait. Mark Trumbo l’a ensuite poussé au marbre et il a volé le deuxième but contre Betances (0-1). L’année dernière, les coureurs étaient parfaits en tentative de vol contre le releveur des Yankees (21 en 21). Kim a par la suite produit le point de la victoire.

Mychal Givens (1-0) n’a pas donné de point en huitième manche et Zach Britton a enregistré un troisième sauvetage cette saison. Les Yankees ont perdu quatre de leurs cinq premières parties de la saison.

Royals 7 Astros 3

Eric Hosmer et Salvador Perez ont tous les deux étiré les bras en huitième manche, aidant les Royals de Kansas City à venir de l’arrière pour battre les Astros de Houston 7-3.

Les Royals tiraient de l’arrière 2-1 et ils n’avaient placé que deux balles en lieu sûr contre Dallas Keuchel avant de s’éclater contre Luke Gregerson (0-1), en huitième manche.

Alex Gordon a donné les devants aux Royals grâce à un double de deux points, Lorenzo Cain a produit un point sur un simple et Hosmer a porté l’avance à 6-2 en claquant un premier circuit cette saison. Deux lancers plus tard, Perez a envoyé une balle rapide dans les gradins du champ gauche.

Cheslor Cuthbert avait cogné un circuit en solo en début de partie.

Danny Duffy (1-0) a alloué huit coups sûrs et deux points en sept manches de travail. Les Royals ont signé une deuxième victoire consécutive.

Athletics 6 Rangers 1

Kendall Graveman lançait un match sans point ni coup sûr jusqu’à ce que Mike Napoli claque une longue balle après deux retraits en septième manche, mais les Athletics d’Oakland ont tout de même défait les Rangers du Texas 6-1.

Graveman (2-0) a permis deux coups sûrs en sept manches de travail retirant au passage cinq adversaires sur des prises. Il avait également signé une victoire lors du match d’ouverture. Un seul coureur n’avait atteint les sentiers à ses dépens avant la longue de Napoli. Deux releveurs des Athletics ont fermé les livres.

Yonder Alonzo a contribué à l’attaque des visiteurs en étirant les bras en huitième manche. Il a produit trois points.

Yu Darvish (0-1) a accordé un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il revendique un dossier de 3-10 en carrière contre les Athletics, son pire rendement contre une équipe des Majeures.

Mariners 5 Angels 4

Mike Trout a brisé l’égalité en frappant un circuit en septième manche, Andrelton Simmons a fait un jeu spectaculaire au troisième coussin pour compléter un double jeu et les Angels de Los Angeles ont défait les Mariners de Seattle 5-4.

Simmons a réalisé un autre bijou défensif lorsqu’il a capté un relais hors cible de Jefry Marte avant de retirer Jean Segura, qui tentait de s’amener au troisième coussin à la suite d’un roulant de Mitch Haniger, en troisième manche.

Trout a pour sa part catapulté l’offrande d’Evan Scribner (0-1) pour produire deux points. La vedette des Angels a d’ailleurs pu festoyer avant la rencontre, alors qu’il a été au coeur d’une cérémonie célébrant son deuxième titre de joueur le plus utile de l’Américaine en trois ans.

J.C. Ramirez (2-0) s’est sauvé avec la victoire après avoir saboté une avance. Cam Bedrosian a quant à lui réussi à fermer les livres, obtenant un deuxième sauvetage cette saison.