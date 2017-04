SAINT-LOUIS — Aledmys Diaz a cogné deux circuits, Michael Wacha a accordé un point en six manches et les Cardinals de St. Louis ont gâché le retour de Bronson Arroyo dans les Ligues majeures en battant les Reds de Cincinnati 10-4, samedi.

Wacha (1-0) a limité les Reds à trois coups sûrs et un but sur balles à son premier départ de la saison. Les Cardinals ont mis fin à une série de trois défaites, tout en freinant à trois la série de victoires des Reds.

En 27 sorties la saison dernière, Wacha avait compilé un dossier de 7-7 avec une moyenne de 5,09. Il a toutefois mérité un poste dans la rotation des Cardinals grâce à un bon camp printanier.

Les Reds avaient rappelé Arroyo (0-1) pour le départ. Âgé de 40 ans, Arroyo n’avait pas lancé dans les Majeures en deux ans et demi en raison de problèmes à l’épaule et au coude. Il a concédé six points mérités, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.

Braves 4 Pirates 6

Gregory Polanco a réussi trois de ses quatre coups sûrs aux dépens de R.A. Dickey, en plus de produire un point contre l’artiste de la balle papillon, et il a aidé les Pirates de Pittsburgh à vaincre les Braves d’Atlanta 6-4.

Josh Harrison et Jordy Mercer ont aussi produit des points pour les Pirates.

Chad Kuhl (1-0) a oeuvré pendant cinq manches parfois difficiles, mais il a trouvé le moyen d’enregistrer la victoire. Tony Watson a fermé les livres en neuvième après avoir placé deux coureurs sur les sentiers après un retrait et il a enregistré un deuxième sauvetage cette saison.

Dickey (0-1) a produit deux points, mais il a aussi concédé quatre buts sur balles en plus d’avoir été abandonné par sa défensive. Les Pirates ont profité de deux erreurs, trois balles passées et un mauvais pour inscrire trois points non mérités aux dépens de Dickey.

Nationals 3 Phillies 17

Howie Kendrick a frappé un triple bon pour trois points pendant que les Phillies de Philadelphie inscrivaient 12 points en une manche et ils ont écrasé les Nationals de Washington 17-3.

Les Phillies ont réussi neuf coups sûrs et ils ont soutiré quatre buts sur balles à Jeremy Guthrie (0-1) et Enny Romeron, en première manche. Ils n’ont pas cogné un circuit dans cette manche, mais ils ont réussi trois doubles. Maikel Franco, Michael Saunders et Tommy Joseph ont tous produit deux points.

Il s’agissait de la meilleure première manche de l’histoire des Phillies et la pire manche de l’histoire des Nationals.

Kendrick a placé trois balles en lieu sûr et il a produit quatre points. Saunders a amassé trois coups sûrs et il a produit deux points tandis que Cameron Rupp a claqué un circuit et il a poussé trois coéquipiers au marbre.

Le partant des Phillies, Aaron Nola (1-0), a été efficace pendant six manches.

Cubs 11 Brewers 6

Kris Bryant s’est sorti de sa mauvaise séquence et il a produit ses trois premiers points de la saison, menant les Cubs de Chicago vers une victoire de 11-6 aux dépens des Brewers de Milwaukee.

Bryant n’avait réussi qu’un simple en 16 apparitions au bâton cette saison, mais il a placé trois balles en lieu sûr samedi. Il a cogné un double de deux points en troisième manche et un simple d’un point en quatrième.

Les champions en titre de la Série mondiale ont obtenu 17 coups sûrs dans cet affrontement. Un simple à l’avant-champ de Kyle Hendricks contre Jhan Marinez (0-2) a donné les devants pour de bon aux Cubs, en cinquième manche.

Hendricks (1-0), qui a maintenu la meilleure moyenne de points mérités des Majeures l’an dernier (2,13), a effectué un premier départ cette saison et il a alloué quatre points en première manche.

Marlins 8 Mets 1

Marcell Ozuna a claqué un très long circuit, Adam Conley n’a donné qu’un coup sûr en cinq manches et les Marlins de Miami ont malmené les Mets de New York 8-1.

Christian Yelich s’est même permis de priver Yoenis Cespedes d’un coup de plus d’un but en faisant un attrapé spectaculaire à la clôture. Les Marlins ont enregistré une troisième victoire consécutive.

Giancarlo Stanton et J.T. Realmuto ont tous les deux réussi trois coups sûrs pour les Marlins. Realmuto et Ozuna ont produit deux points chacun, tout comme Miguel Rojas.

Les Marlins auront l’occasion de balayer les Mets dimanche soir. Ils ont dominé 15-3 les Mets au chapitre des points lors des deux premiers duels. Conley (1-0) a aussi retiré six adversaires sur des prises.

La recrue des Mets Robert Gsellman (0-1) a été d’office pendant cinq manches, allouant trois points sur six coups sûrs.

Giants 1 Padres 2

La recrue Manuel Margot a claqué deux doubles aux dépens de Madison Bumgarner et les Padres de San Diego ont tenu le coup pour l’emporter 2-1 contre les Giants de San Francisco.

Margot a poursuivi sur sa lancée, une journée après avoir cogné ses deux premières longues balles en carrière dans les Majeures. Il est venu marquer à la suite d’un double de Hunter Renfroe et il a frappé un double en deuxième manche pour envoyer à la plaque la recrue Allen Cordoba.

Jhoulys Chacin et deux releveurs n’ont permis que cinq coups sûrs aux Giants.

Chacin (1-1) a rebondi de belle façon après avoir été malmené par les Dodgers lors du match d’ouverture. Il a retiré cinq frappeurs des Giants sur des prises.

Bumgarner (0-1) a accordé deux points sur six coups sûrs en huit manches de travail. Il a retiré cinq adversaires au bâton et il a donné deux buts sur balles.

Dodgers 2 Rockies 4

Clayton Kershaw a alloué deux circuits consécutifs pour une première fois en carrière et les Rockies du Colorado ont doublé les Dodgers de Los Angeles 4-2.

Mark Reynolds et Gerardo Parra ont tous deux étiré les bras en sixième manche aux dépens de Kershaw (1-1). Reynolds a frappé un circuit de deux points et Parra l’a imité en solo. Nolan Arenado a aussi frappé une longue balle, en première.

Kershaw a alloué plus d’un circuit dans une même manche pour seulement une troisième fois en carrière. L’as lanceur des Dodgers a lancé pendant six manches, concédant quatre points, dont trois circuits, pour subir une première défaite contre les Rockies depuis le 12 juillet 2013.

Jon Gray n’a pour sa part alloué qu’un point en cinq manches et un tiers de travail. Mike Dunn (2-0) a retiré deux frappeurs en sixième manche et il a inscrit la victoire à sa fiche. Greg Holland a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un quatrième sauvetage cette saison.

Indians 2 Diamondbacks 11

David Peralta a cogné un circuit en solo qui a fait la différence, en sixième manche, et les Diamondbacks de l’Arizona sont venus de l’arrière avant d’exploser pour six points en huitième, en route vers un gain de 11-2 contre les Indians de Cleveland.

Le deuxième circuit de la saison de Parelta, contre le partant Trevor Bauer, a donné les devants 2-1 aux Diamondbacks. Ils ont ajouté trois autres points en sixième manche pour mettre le match hors de portée. Les Diamondbacks ont gagné cinq parties cette saison et chaque fois, ils sont venus de l’arrière pour l’emporter.

Zack Greinke (1-0) a été sur la butte pendant six manches et deux tiers, allouant un point et cinq coups sûrs. Il a également retiré six frappeurs au bâton.

Bauer (0-1) effectuait un premier départ cette saison et il a alloué quatre points sur sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail.