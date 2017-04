BOSTON — Kevin Shattenkirk a inscrit le but gagnant 56 secondes après que les Bruins de Boston eurent créé l’égalité en deuxième période et il a aidé les Capitals de Washington à l’emporter 3-1, samedi, dans une confrontation possible au premier tour des séries éliminatoires.

Philipp Grubauer a effectué 21 arrêts devant le filet des Capitals, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs. Marcus Johansson et Justin Williams ont aussi touché la cible.

Du côté des Bruins, Anton Khudobin a accordé trois buts sur 24 lancers avant d’être remplacé par Tuukka Rask pour le dernier tiers. L’équipe a indiqué que Khudobin se sentait malade. Rask a été parfait contre huit tirs.

Colin Miller a été l’unique buteur des Bruins, qui affronteront les Capitals au premier tour si les Maple Leafs de Toronto sont en mesure de les devancer au troisième rang de la section Atlantique d’ici la fin du week-end.