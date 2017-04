EDMONTON — Brad Gushue et la formation canadienne aura un autre rendez-vous avec la Suède en finale.

Niklas Edin et sa troupe ont eu besoin d’un bout supplémentaire, samedi soir, pour venir à bout de Peter de Cruz et la Suisse 6-5, lors de la demi-finale du Championnat du monde de curling masculin.

En avance 5-4 et détenant le marteau au 10e bout, la Suède a ouvert la porte à ses adversaires et ceux-ci en ont profité pour voler un point et forcer la tenue d’une prolongation.

Au 11e bout, alors que deux pierres suisses se retrouvaient dans la maison, Edin a parfaitement exécuté une sortie qui a finalement laissé sa pierre plus près du bouton. La Suède aura donc l’occasion de prendre sa revanche, elle qui s’était inclinée 7-4 lors du duel opposant les deux meilleures formations du tournoi au terme de la ronde préliminaire.

Les deux équipes croiseront le fer dimanche soir.

Gushue, qui a remporté le Championnat canadien de curling masculin il y a quelques semaines, est toujours invaincu en 12 matchs depuis le début du tournoi.

Plus tôt samedi, de Cruz avait atteint la demi-finale grâce à une victoire de 11-4 contre le quatuor américain de John Shuster.

Déjà en avance 4-2 après trois bouts, de Cruz a augmenté son emprise sur la victoire avec un vol de deux points au quatrième bout. Shuster a concédé la victoire après que de Cruz eut ajouté trois points à son total au huitième bout.

La Suisse retrouvera aussi un adversaire familier lors du match de la médaille de bronze, dimanche. En raison de sa défaite en demi-finale contre la Suède, elle fera face à Shuster pour une deuxième fois en autant de jours.