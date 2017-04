NEWARK, N.J. — Jaroslav Halak a effectué 37 arrêts, Anders Lee a marqué deux buts et les Islanders de New York ont doublé les Devils du New Jersey 4-2, samedi, mais ils devront faire une croix sur les séries éliminatoires.

Les chances des Islanders de participer aux séries se sont éteintes pour de bon, plus tard en soirée. Les Maple Leafs de Toronto ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-3 et ils se sont emparés de la huitième et dernière place donnant accès aux séries dans l’Association Est. Le Lightning de Tampa Bay était également dans la course.

La saison de la LNH se termine dimanche.

Adam Pelech et Jason Chimera ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont signé un cinquième gain de suite — tous survenus alors qu’Halak était devant le filet. Ce dernier montre une fiche de 6-1-0 depuis qu’il a été rappelé des Sound Tigers de Bridgeport, le 23 mars.

Beau Bennett a enfilé l’aiguille deux fois pour les Devils, qui n’ont gagné que trois de leurs 23 dernières parties (3-16-4).