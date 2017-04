CHICAGO — Jarid Lukosevicius a inscrit trois buts en deuxième période et l’Université de Denver a vaincu l’Université Minnesota-Duluth 3-2, samedi, en finale du championnat universitaire américain de hockey.

Troy Terry a récolté deux aides et Tanner Jaillet a repoussé 38 lancers. Les Pioneers de Denver ont rejoint l’Université du Dakota du Nord au deuxième rang de l’histoire de la NCAA avec huit titres nationaux en mettant la main sur un premier championnat du Frozen Four depuis 2005. L’Université du Michigan a remporté neuf championnats.

Lukosevicius a marqué trois fois dans un intervalle de 7:39 et il a réussi le premier tour du chapeau en finale nationale depuis que l’entraîneur des Pioneers Jim Montgomery a accompli l’exploit lors de la victoire de 5-4 de l’Université du Maine contre Lake Superior State en 1993.

Montgomery, qui disputé 122 matchs dans la LNH avec les Blues de St. Louis, le Canadien de Montréal, les Flyers de Philadelphie, les Sharks de San Jose et les Stars de Dallas, est devenu la quatrième personne à remporter le championnat du Frozen Four comme joueur et comme entraîneur-chef.

Alex Iafallo et Riley Tufte ont généré l’offensive des Bulldogs de Minnesota-Duluth, tandis que Hunter Miska a effectué 25 arrêts.