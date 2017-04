SHANGHAI — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Chine, dimanche, signant du même coup sa cinquième victoire en carrière sur le circuit Shanghai International.

Hamilton, qui s’est élancé de la pole position, a savouré 54e victoire en carrière, et sa première cette saison. Il a ainsi rejoint le pilote Ferrari Sebastian Vettel en tête du classement au championnat du monde avec 43 points.

«Je crois que ce sera l’une des courses au titre les plus serrées de ma carrière», s’est exclamé Hamilton sur le podium.

Vettel, qui avait gagné le Grand Prix d’Australie le mois dernier, a fini deuxième à 6,250 secondes du Britannique.

«J’ai connu une bonne course, a confié l’Allemand. J’ai essayé de m’approcher de Lewis, mais il répondait à chaque fois. Je crois que la course fut très serrée. J’ai même effleuré la roue de (Daniel) Ricciardo!»

Le pilote Red Bull Max Verstappen a effectué une remontée spectaculaire après avoir pris le départ de la 16e place, en route vers la troisième marche du podium.

«Je crois que j’ai dépassé neuf voitures dès le premier tour. J’avais l’impression d’être dans un jeu vidéo, a confié Verstappen, qui n’est âgé que de 19 ans. J’ai essayé de prendre soin de la voiture du mieux que je le pouvais. Je suis très heureux d’être sur le podium — je ne m’attendais vraiment pas à ça.»

Son coéquipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, lui a livré une belle lutte, mais il a abouti au pied du podium. Le pilote Ferrari Kimi Räikkönen a complété le top-5.

Le Québécois Lance Stroll a été contraint à l’abandon dès le premier tour, tandis que son coéquipier chez Williams, Felipe Massa, a dû se contenter de la 14e position. Peu de temps après l’abandon de Stroll, Antonio Giovanazzi, sur Sauber, a perdu le contrôle de sa monoplace en faisant de l’aquaplanage et frappé le mur de plein fouet.

Pendant que la voiture de sécurité était en piste afin de faciliter le retrait des voitures endommagées — celles de Stroll et Giovanazzi — les pilotes en tête de peloton sont entrés aux puits. Hamilton est retourné en piste au premier rang, mais Vettel et Valtteri Bottas ont glissé de quelques places et ont dû orchestrer une remontée au classement.

«Ç’a été très difficile pour nous tous aujourd’hui, a admis Hamilton. La piste était sèche au départ, mais certains virages demeuraient détrempés.»

Entre-temps, Verstappen a démontré une fois de plus l’ampleur de son talent en passant rapidement du fond de la grille au deuxième rang dès le 11e tour.

Le Néerlandais a même menacé Hamilton à un certain moment, mais il a ralenti le rythme et a éventuellement été dépassé vers la mi-course par Vettel.

La première moitié de la course a mis en scène de nombreuses tentatives de dépassement, tandis que Vettel, Verstappen, Ricciardo et Räikkönen luttaient pour le deuxième rang derrière Hamilton. Le dépassement de Vettel aux dépens de Verstappen au 28e tour fut le plus spectaculaire, après que l’expérimenté pilote de la Scuderia eut profité d’un blocage de Verstappen à l’entrée d’un virage pour le surprendre.

Par la suite, la deuxième portion de course s’est révélée beaucoup moins excitante car les pilotes en tête tentaient de conserver leurs acquis.

Le prochain Grand Prix aura lieu la semaine prochaine au Bahreïn.