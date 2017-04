ROUBAIX, France — Greg Van Avermaet, champion olympique sur route, a éclipsé Zdenek Stybar peu avant l’arrivée dans un sprint final enlevant, dimanche, remportant la course Paris-Roubaix pour la première fois.

Avec cinq coureurs aspirant à la victoire au dernier tour, le Tchèque Stybar a lancé une attaque féroce mais Van Avermaet, de la Belgique, l’a contré tel un maestro en le coiffant à l’extérieur, avec 10 mètres à franchir.

Le Néerlandais Sebastian Langeveld a fini troisième.

Le Québécois Antoine Duchesne a fait une violente chute qui l’a conduit à l’hôpital avec plusieurs lacérations, notamment. Hugo Houle, également de la Belle province, a fini 63e.

Après sa victoire, Van Avermaet a donné une chaude accolade à son coéquipier chez BMC Daniel Oss de l’Italie, qui a trimé dur en amont, à son profit.

«C’est vraiment une belle sensation, a dit Van Avermaet. J’ai beaucoup souffert, mais la victoire fait oublier tout ça. J’ai simplement été très solide à la fin. J’ai finalement réussi à gagner cette course, qui a beaucoup de prestige.»

La célébration a été d’autant plus savoureuse du fait que Van Avermaet a perdu près d’une minute suite à une chute, plus tôt dans la journée.

Reconnu comme étant périlleux, le tracé de 257 km a de nombreuses sections en pierres. À une centaine de km de la fin, le Belge est tombé sur l’une d’elles, se tenant l’épaule gauche en demandant un nouveau vélo.

Van Avermaet excelle en 2017, sa victoire de dimanche s’ajoutant à celles récentes lors du Gent-Wevelgem, au E3 Harelbeke et à Het Nieuwsblad.

Duchesne (Direct Energie) et deux de ses coéquipiers ont été conduits à l’hôpital après de très mauvaises chutes.

«J’ai eu une crevaison au secteur 22, a confié Duchesne, un athlète de Chicoutimi. Je venais de rejoindre le premier groupe et j’étais (près de ) la deuxième auto derrière le peloton. Il y a une voiture d’équipe qui a remonté et essayé de rentrer même si c’était serré dans la ligne de voitures. Elle n’a pas fait attention et ne m’a pas vue. Ç’a freiné devant, je n’ai pas eu d’espace et je suis rentré dedans à 50 km/h.

«J’ai essayé de l’éviter, mais j’ai été projeté dans l’aile gauche et j’ai fini le ventre enroulé dans un poteau. Je suis ‘ouvert’ de partout, a t-il poursuivi, en route vers l’hôpital. Je vais avoir besoin d’une dizaine de points de suture sur le bras droit, j’ai ouvert ma lèvre, j’ai le dos, les deux coudes et les deux genoux ‘tout arrachés’ et probablement une côte de cassée.»

Houle de Sainte-Perpétue (AG2R La Mondiale) a quant à lui terminé en 63e place, à neuf minutes et 41 secondes du gagnant.