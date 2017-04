STANFORD, Calif. — L’ancienne no 1 au monde Victoria Azarenka effectuera un retour à la compétition lors de la Classique Bank of the West, cet été.

Âgée de 27 ans, Azarenka avait quitté le monde du tennis l’an dernier puisqu’elle était enceinte. Son fils, Leo, est né en décembre.

Native du Bélarus, Azarenka a remporté les Internationaux d’Australie en 2012 et 2013 et elle a perdu contre Serena Williams en finale des Internationaux des États-Unis, les mêmes années. Elle participera au tournoi de Stanford pour une cinquième fois et elle a gagné le titre en simple en 2010.

Dans un communiqué publié par les organisateurs du tournoi dimanche, Azarenka soutient avoir «hâte d’amorcer cette nouvelle étape de ma carrière».

La Classique Bank of the West aura lieu du 31 juillet au 6 août.