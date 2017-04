FORT WORTH, Texas — Jimmie Johnson a signé une première victoire cette saison, dimanche, triomphant pour une septième fois au Texas malgré des changements effectués à la piste.

Johnson, qui a égalé un record l’an dernier en remportant le championnat de la NASCAR pour une septième fois, a devancé Joey Logano avec 16 tours à faire et il a enregistré une 81e victoire en carrière.

Il s’agissait de la première course disputée au Texas depuis des rénovations majeures. Johnson n’a pas été affecté par les changements apportés aux virages 1 et 2 et il a signé une sixième victoire à ses 10 dernières présences au Texas.

Johnson avait dû commencer la course en queue de peloton puisqu’il avait changé ses pneus à la suite d’un incident lors des qualifications.

Kyle Larson, meneur au classement des pilotes, a terminé en deuxième position. Logano, Kevin Harvick et Dale Earnhardt fils ont complété le top-5.