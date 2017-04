DÉTROIT — Riley Sheahan a récolté deux buts, Henrik Zetterberg a marqué à son 1000e match en carrière et les Red Wings de Détroit ont collecté une dernière victoire au Joe Louis Arena, l’emportant 4-1 face aux Devils du New Jersey.

Zetterberg a donné les devants aux siens à mi-chemin en deuxième période, après les buts de Seahan et Tatar marqués en première période. Il s’agissait d’un premier but en 79 rencontres cette saison pour Sheahan, qui a également marqué son deuxième avec 2:33 à faire en troisième période, soulevant la foule réunie pour la dernière fois au Joe Louis Arena.

Jimmy Howard a bloqué 24 tirs pour les Red Wings, qui ne participeront pas aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 1990.

Cory Schneider a réalisé 31 arrêts pour les Devils, qui n’ont pas obtenu de place en séries depuis qu’ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2012.

Même si cette rencontre ne constituait pas un véritable enjeu pour les deux équipes, la foule était électrisante des heures avant la première mise en jeu et n’a jamais cessé d’encourager, même lorsque le dernier son de cloche annonçait la fin de la rencontre.

Les Red Wings ont déroulé le tapis rouge afin d’accueillir les joueurs actuels et les anciens portes-couleurs dans l’aréna qui a servi de domicile pour l’équipe depuis la saison 1979-80. Plusieurs centaines de partisans étaient présents pour assister à l’événement.

Ceux qui étaient arrivés tôt ont eu la chance de prendre quelques portraits et d’obtenir l’autographe de quelques joueurs comme Zetterberg, Nicklas Lindstrom et Darren McCarty.

«Nous avons raté les séries et nous recevons tout de même un tel support de la part de nos partisans, a lancé le défenseur Niklas Kronwall. Ça me donne des frissons.»

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, qui figurait parmi quelque 20 000 personnes présentes, semblait également touché par l’ambiance survolté qui régnait dans l’aréna.

«Quelle atmosphère sensationnelle pour le dernier match, typique de la foule au Joe, a écrit Bettman par courriel durant la rencontre. La fin d’une ère et nous attendons avec impatience l’arrivée d’une nouvelle ère au Little Ceasars Arena.»

Après la rencontre, les joueurs ce sont réunis au centre de la patinoire et ont levé leur bâton vers les estrades. En retour, les partisans ont pointé leurs bâtons commémoratifs vers les bannières suspendues au plafond du lieu mythique qui rappellent les conquêtes des 11 coupes Stanley et des joueurs légendaires, dont le chandail a été retiré, comme Gordie Howe et Steve Yzerman.