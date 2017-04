ANAHEIM, Calif. — Nate Thompson a marqué son premier but de la saison pour égaler la marque en troisième période et Shea Theodore a inscrit le but victorieux en période de prolongation pour donner la victoire aux Ducks d’Anaheim 4-3 face aux Kings de Los Angeles, dimanche soir.

Les Ducks sont sacrés champions de la section Pacifique pour une cinquième année consécutive.

Theodore a déjoué Jonathan Quick lors d’une échappée pour permettre aux Ducks de l’emporter, mais la formation avait déjà déterminé son adversaire pour le premier tour des séries éliminatoires en récoltant un seul point. La troupe de Randy Carlyle affrontera les Flames de Calgary dès la semaine prochaine.

Patrick Eaves et Antoine Vermette ont également marqué du côté des Ducks et Jonathan Bernier a repoussé 15 rondelles.

Drew Doughty, Kyle Clifford et Dustin Brown ont répliqué pour les Kings, qui rateront les séries pour une deuxième fois en trois saisons.