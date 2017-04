VICTORIA — Sydney Pickrem a brisé sont propre record canadien de l’épreuve du 200 m quatre nages individuelles, tandis qu’Alex Loginov a causé la surprise en remportant l’épreuve du 50 m style libre, dimanche lors des compétitions de sélection pour l’Équipe nationale 2017.

Pickrem, qui représente Island Swimming, a remporté son épreuve en deux minutes et 9,56 secondes, soit 0,48 secondes de plus rapide que le record précédent qu’elle avait établi en 2015. Un temps largement en deçà du deux minutes et 13,41 secondes qu’elle avait besoin pour se qualifier pour les championnats mondiaux qui auront lieu cet été.

L’Ontarienne Erika Seltenreich-Hodgson s’est hissée au deuxième rang (2:10,97) et Sarah Darcel a obtenu le troisième rang (2:12,51).

Les championnats mondiaux de la FINA se dérouleront du 14 au 30 juillet à Budapest en Hongrie. Pour se qualifier pour les épreuves individuelles, les nageuses devaient obtenir l’un des deux premiers rangs et battre le temps de qualification requis par la fédération.

Loginov a remporté le 50 m style libre avec un temps de 22,24 secondes. Le temps requis était de 22,47 secondes.

Yuri Kisil est montée sur la deuxième marche du podium avec un temps de 22,55 secondes, tandis que Spencer Bougie du club de natation de Pointe-Claire a obtenu le troisième rang avec un chrono de 22,75 secondes.

Michelle Toro a remporté le 50 m style libre féminin (24,95). La Québécoise Sandrine Mainville a terminé au deuxième rang avec un chrono de 25,11 secondes. Les deux nageuses ont réussi à se qualifier en battant le temps requis de 28,18 secondes.

La médaillée olympique Katerine Savard, originaire de Pont-Rouge, a remporté le 200 m style papillon (2:12,47), mais a dépassé le temps requis de 2:09,77 secondes.

Le Canada enverra 32 nageurs (20 femmes, 12 hommes) aux championnats du monde.