MONTRÉAL — Un vent de renouveau a soufflé sur l’Association Est en 2016-2017, alors que cinq équipes exclues des séries éliminatoires la saison dernière s’y sont qualifiées cette année.

Des «habitués» de la grande valse printanière, comme le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Detroit, sont déjà en vacances. Pendant ce temps, les trois équipes de l’Est canadien seront de la partie.

Le Tricolore et Carey Price tenteront de venger l’élimination du printemps 2014 face aux Rangers de New York, mais les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto ne pourront offrir un cinquième volet de la « Bataille de l’Ontario ».

Les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh, les deux meilleures équipes dans la LNH, seront de nouveau du rendez-vous. Et les probabilités qu’elles croisent le fer dès le deuxième tour, plutôt qu’en finale d’association, sont très élevées.

Canadien de Montréal (47-26-9 – 103 pts) vs NY Rangers (48-28-6 – 102 pts)

Face à face: Canadien 3-0-0 (12-7); NY Rangers 0-2-1 (7-12)

Le duel attendu entre Carey Price et Henrik Lundqvist retiendra évidemment l’attention et, à première vue, le gardien du Canadien détient un net avantage.

Price présente un dossier de 15-5-1, une moyenne de 1,82 et un taux d’arrêts de ,940 à vie contre les Rangers. Il a aussi gagné ses cinq derniers matchs au Madison Square Garden, avec une moyenne de 1,05 et un taux d’arrêts de ,961.

Et depuis le 1er mars, Price se classe dans le top-3 de la LNH pour la moyenne de buts alloués (1,78) et le taux d’arrêts (,934) pendant que Lundqvist (3,09 – ,906) se situe dans le dernier tiers. Si Lundqvist faillit à la tâche à Montréal, ce qui lui est arrivé maintes fois, il ne faudrait pas se surprendre de voir Alain Vigneault faire appel à Antti Raanta.

Il faudra aussi avoir à l’œil Chris Kreider, pas seulement à cause du fameux incident de 2014, mais aussi à cause de sa grande rapidité et parce qu’il est le meilleur buteur des Rangers, avec 28 buts, un sommet personnel.

Sénateurs d’Ottawa (44-28-10 – 98 pts) vs Bruins de Boston (44-31-7 – 95 pts)

Face à face: Sénateurs 4-0-0 (12-6); Bruins 0-3-1 (6-12)

Si les Sénateurs sont parvenus à se faufiler jusqu’au deuxième rang de la section Est et à se donner l’avantage de la glace pendant le premier tour des séries éliminatoires, ils le doivent en grande partie à leurs quatre gains en autant de duels face aux Bruins.

Trois de ces victoires sont venues en l’espace d’un mois, entre le 6 mars et le 6 avril, au moment où les Bruins connaissaient leurs meilleurs moments de la saison.

Il serait fort étonnant, toutefois, de voir les Bruins subir un coup de balai. Au contraire, il faut s’attendre à une longue série et beaucoup de matchs se soldant par un seul but d’écart. L’avantage de la glace pourrait faire la différence.

Capitals de Washington (55-19-8 – 118 pts) vs Maple Leafs de Toronto (40-27-15 – 95 pts)

Face à face: Capitals 2-1-0 (12-10); Maple Leafs 1-1-1 (10-12)

En ce début d’avril, les Blue Jays et les Raptors de Toronto devront céder les projecteurs à une équipe-cendrillon, qui était supposément en mode reconstruction, et qui est devenue l’une des plus populaires dans la LNH à cause de son style de jeu spectaculaire et sans peur, et ses jeunes joueurs remplis de talent.

Il y a longtemps que les Maple Leafs de Toronto ont généré un tel engouement, mais cet attrait risque d’être de brève durée contre les Capitals de Washington, lauréats du trophée du président, pour une deuxième saison d’affilée.

À première vue, la troupe de Barry Trotz, qui a conclu la saison avec dix victoires en 12 matchs après son seul creux de vague de la saison en mars, possède trop d’outils face à une formation encore très vulnérable à la ligne bleue et si inexpérimentée.

Penguins de Pittsburgh (50-21-11 – 111 pts) vs Blue Jackets de Columbus (50-24-8 – 108 pts)

Face à face: Penguins 2-1-1 (10-13); Blue Jackets 2-1-1 (13-10)

Les Penguins seront privés d’un élément-clé avec la perte de leur as défenseur Kristopher Letang pendant plusieurs mois. Tout indique, par ailleurs, que Evgeni Malkin sera prêt pour le premier match des séries, lui qui est à l’écart du jeu depuis le 15 mars.

De leur côté, les Blue Jackets sont méconnaissables depuis leur séquence de 16 victoires entre le 29 novembre et le 3 janvier. Les hommes de John Tortorella se présentent en séries après avoir perdu six de leurs sept derniers matchs.

Sergei Bobrovsky, le favori dans la course au trophée Vézina, pourrait voler un match, peut-être même deux, mais pas quatre contre une formation aussi aguerrie que les champions en titre de la coupe Stanley.