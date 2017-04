SUNRISE, Fla. — Dale Tallon est de retour à son ancien poste et les Panthers de la Floride espèrent que c’est un premier pas vers un retour dans les séries de la Coupe Stanley.

Les Panthers ont ramené Tallon à la direction générale de l’équipe lundi, relevant par la même occasion Tom Rowe de ses doubles fonctions de directeur-général et d’entraîneur par intérim.

Tallon a été le directeur-général pendant six ans avant que Rowe hérite du poste en mai dernier. Tallon conserve également son poste de président des opérations hockey.

«Nous avons le talent pour rebondir rapidement, a déclaré Tallon. Ç’a été une année difficile pour nous, mais je pense que nous avons tiré des leçons sur ce qu’il faut pour gagner régulièrement dans la LNH. Avec quelques ajustements à notre formation et le bon leadership, je suis confiant de nous voir revenir dans la course pour la Coupe Stanley la saison prochaine.»

Rowe demeurera dans l’organisation comme conseiller spécial à Tallon. Le propriétaire des Panthers, Vincent Viola, a clairement expliqué que Tallon aura le dernier mot sur les questions importantes.

«Je suis convaincu que nous avons le talent nécessaire dans l’ensemble de notre organisation pour gagner la Coupe Stanley», a déclaré Viola.

C’était l’objectif bien précis cette saison, et les Panthers l’ont raté de beaucoup, terminant au 22e rang sur 30 équipes et ratant les éliminatoires par 14 points dans la section Est à l’issue d’une saison ponctuée par les blessures et les difficultés.

Rowe a reconnu la semaine dernière qu’il allait être pointé du doigt et il avait raison.

«Nous avons de formidables amateurs. Nous serons de retour l’année prochaine, a-t-il déclaré après la victoire à Washington, dimanche. Tout ce que je veux dire, c’est: ‘N’abandonnez pas!’ Nous nous reprendrons. Nous avons beaucoup de très bons éléments en place.»

Les Panthers ont compilé un palmarès de 24-26-10 avec Rowe derrière le banc, lui qui a remplacé Gerard Gallant en novembre après un début de saison de 11-10-1. Le prochain entraîneur sera le 15e en 23 ans d’existence de la concession.