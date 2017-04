La saison n’est vieille que d’une semaine et les Red Sox de Boston sont déjà confrontés à l’adversité.

Il est assez difficile de composer avec toutes les blessures qui surviennent chaque année au baseball, mais les Red Sox ont également été touchés par le virus de la grippe, qui a décimé la formation au cours des derniers jours. Chaque match a soulevé des questions sur l’identité des joueurs que le gérant John Farrell pourrait envoyer sur le terrain.

Hanley Ramirez a raté les trois derniers matchs, et Mookie Betts était également malade, manquant à l’appel pendant trois matchs avant de revenir au jeu lors d’une victoire à Detroit, dimanche. Le nom du releveur Robbie Ross figure sur la liste des blessés en raison de la grippe. Le joueur d’utilité Brock Holt et le releveur Joe Kelly ont également été indisponibles.

«Ce n’est pas comme si nous pouvions rentrer à la maison et nous la couler douce. Nous avons des matchs à jouer, a déclaré le deuxième-but Dustin Pedroia. Nous avons un travail à faire, et nous allons essayer de le faire de notre mieux.»

Les Red Sox tentaient, lundi après-midi, de diviser les honneurs d’une série de quatre matchs à Detroit. Ils sont privés pour ce match du voltigeur Jackie Bradley fils, lui qui s’est blessé au genou samedi. On ignore combien de temps il manquera à l’appel. Et même lorsque l’équipe en aura terminé avec la maladie, elle ne misera pas sur tous ses effectifs d’ici un certain temps. David Price se rétablit encore d’un malaise au coude.

Les champions en titre de la section Est de la Ligue américaine se montrent toutefois résilients. Les Red Sox ont vaincu les Tigers 7-5, dimanche, lorsque le releveur Matt Barnes a mérité la victoire après n’avoir accordé aucun point en deux manches à son retour après un congé de deuil. Le joueur d’arrêt-court Xander Bogaerts s’est également absenté à la suite d’un décès dans sa famille.

Les Red Sox effectueront un retour à domicile pour un séjour de six matchs contre les Orioles de Baltimore et les Rays de Tampa Bay à compter de mardi.

Voici quelques autres observations en ce début de saison:

REVIREMENT

L’année dernière, les Twins du Minnesota ont entrepris la saison avec une fiche de 0-9. Leur palmarès s’établit à 5-1 jusqu’ici en 2017 — le meilleur de la Ligue américaine. Les Indians de Cleveland semblent les favoris dans la section Centrale de la Ligue américaine, mais il est difficile d’identifier leur principal rival actuellement. Et les Twins ont l’occasion de faire valoir leurs arguments.

VALEUR AJOUTÉE

Chris Devenski des Astros de Houston a terminé au quatrième rang au scrutin de la recrue de l’année dans la Ligue américaine la saison dernière, compilant une moyenne de 2,16 en 108 manches et un tiers. Il a effectué cinq départs et 43 présences en relève.

Devenski a été utilisé dans l’enclos des releveurs à ses deux seules présences cette saison, mais il a lancé pendant quatre manches à chaque fois. Les Astros ont ainsi tenté de tirer avantage de ses aptitudes en longue relève. Mercredi contre les Mariners de Seattle, il a été envoyé au monticule à la huitième manche avec une égalité, retirant sept frappeurs au bâton et ne permettant aucun coup sûr. Les Astros l’ont finalement emporté en 13 manches.

Après trois jours de repos, Devenski est revenu au monticule à la 9e manche, dimanche, alors que les Astros et les Royals étaient à égalité 3-3. Le droitier a alloué un circuit en solo à Brandon Moss mais, après que les Astros eurent recréé l’égalité en deuxième moitié de manche, Devenski est demeuré en poste en 10e, 11e et 12e manches. Il a éventuellement terminé sa journée de travail avec sept retraits au bâton et obtenu la victoire quand Evan Gattis a soutiré un but sur balles avec les buts remplis en fin de 12e manche.

La performance d’Andrew Miller des Indians en éliminatoires a démontré la grande valeur d’un releveur quand il n’est pas contraint à jouer un rôle limité. Le volume de travail et l’efficacité de Devenski sera donc à surveiller.