NEW YORK — Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, est le récipiendaire du trophée Art Ross comme meilleur pointeur de la LNH, avec 100 points.

McDavid a eu 20 ans en janvier. Seuls Sidney Crosby et Wayne Gretzky ont gagné le trophée Art Ross à un plus jeune âge.

À sa deuxième campagne dans la ligue, McDavid a inscrit 30 filets et 70 passes, devançant Crosby par 11 points. Il a aidé les Oilers à se rendre en séries pour la première fois depuis 2006.

Crosby, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, obtient le trophée Maurice ‘Rocket’ Richard grâce à ses 44 filets, un sommet dans le circuit Bettman.

Le trophée William M. Jennings va à Braden Holtby, des Capitals de Washington. Ceux-ci ont été les plus avares pour les buts alloués (182). Holtby a affiché un rendement de 42-13-6 et une moyenne de 2,07.

Anderson, Klefbom et Point au tableau d’honneur

Par ailleurs, le gardien Craig Anderson, des Sénateurs d’Ottawa, le défenseur Oscar Klefbom, des Oilers, et le centre Brayden Point, du Lightning de Tampa Bay, ont été nommés les joueurs émérites de la semaine dernière dans la LNH.

Anderson a montré une fiche de 3-0-1 et une moyenne de 1,44, incluant un jeu blanc. Il a aidé les siens à récolter sept points sur 10 pour ainsi finir deuxièmes de la section Atlantique.

Klefbom a mené la ligue avec sept mentions d’aide en quatre matches. Ses efforts ont contribué à placer Edmonton au deuxième rang de la section Pacifique. Il a notamment fourni quatre passes dans une victoire de 4-2 contre les Sharks à San Jose, jeudi.

Point a récolté quatre buts et deux passes en six matches, aidant le Ligthning à conclure la saison régulière avec trois gains en quatre sorties. Dimanche, il a réussi le but déterminant à 18:36 au troisième vingt et le Lightning a battu les Sabres de Buffalo, 4-2.