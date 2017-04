NEW YORK — Michael Pineda a été parfait jusqu’en septième manche dans un gain de 8-1 des Yankees de New York face aux Rays de Tampa Bay, lundi.

Pineda (1-1) n’a rien donné avant le double d’Evan Longoria, après deux retraits en septième. En sept manches et deux tiers, il n’a permis que deux coups sûrs et un point, disposant de 11 frappeurs au bâton.

Aaron Judge et Chase Headley ont frappé des longues balles en solo pour les Yankees, qui amorçaient la portion locale de leur calendrier. Le Yankee Stadium accueillait 46 955 personnes pour l’occasion.

Brett Gardner a volé deux buts de plus. Il domine l’Américaine avec cinq larcins.

Logan Morrison a cogné un circuit pour les Rays. Alex Cobb (1-1) a donné cinq points et six coups sûrs en sept manches et un tiers.

Red Sox 1 Tigers 2

Nick Castellanos a brisé l’impasse avec un simple d’un point en huitième et les Tigers de Detroit ont eu le dessus face aux Red Sox de Boston, 2-1.

Brock Holt des Red Sox a produit un point avec une balle à double jeu en deuxième, mais Ian Kinsler a nivelé le score avec un circuit en sixième.

Chris Sale (0-1) et Justin Verlander ont bien lancé. Le premier a retiré 10 frappeurs au bâton en sept manches et deux tiers, accordant deux points et cinq coups sûrs. Le deuxième n’a permis qu’un point et trois coups sûrs en sept manches, mais c’est Justin Wilson (1-0) qui a obtenu le gain.

Francisco Rodriguez a signé un deuxième sauvetage. Il y avait un coureur au deuxième quand il a mis fin au match en retirant Holt sur des prises, sur décision.