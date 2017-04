SAN FRANCISCO — Buster Posey des Giants a quitté après avoir été atteint à la tête par une rapide à 94 milles à l’heure en première manche, lundi, dans un match que San Francisco a remporté 4 à 1 face aux Diamondbacks de l’Arizona.

Après le match, le gérant Bruce Bochy a indiqué que son receveur s’en était bien tiré et que son état est bon. Posey sera quand même réévalué mardi.

Après deux retraits en première manche, une rapide de Taijuan Walker a envoyé au sol le joueur par excellence de la Nationale en 2012. Posey a semblé rester pleinement conscient en recevant les consignes et conseils du thérapeute Dave Groeschner.

Nick Hundley a alors fait son entrée dans le match comme coureur suppléant et receveur.

Walker (1-1) a permis trois points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches. Il a subi les foudres d’une salle comble de 42 129 personnes, à l’occasion du match d’ouverture locale des Giants.

Matt Moore (1-1) a donné un circuit à Yasmany Thomas, mais seulement deux autres coups sûrs en huit manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et n’a pas accordé de but sur balles.

Mark Melancon a récolté un deuxième sauvetage.

Reds 7 – Pirates 1

Eugenio Suarez et Scooter Gennett ont frappé des circuits en solo et les Reds de Cincinnati ont défait les Pirates de Pittsburgh 7-1, lundi.

Tyler Glasnow (0-1), qui participait à sa première rencontre de la saison après avoir obtenu le cinquième rang dans la rotation des Pirates, n’a pas été en mesure de compléter sa deuxième manche au monticule, remplacé par Wade LeBlanc. En seulement 64 lancers, il a accordé cinq buts sur balles et a permis aux Reds de prendre une avance confortable de 5-0. Seulement 35 de ses lancers ont été des prises.

Billy Hamilton a frappé deux des huit coups sûrs des Reds et a volé deux buts de plus. Michael Lorenzen (1-0) a récolté la victoire en n’accordant aucun point en trois manches de travail en relève du partant Brandon Finnegan. Les releveurs des Reds ont retiré 21 frappeurs consécutifs pour mettre fin à la rencontre.

Les Pirates n’ont réussi que quatre coups sûrs.

Mets 4 Phillies 3

Jay Bruce a cogné un circuit à deux reprises, incluant le point de la victoire en huitième manche pour permettre aux Mets de New York de l’emporter 4-3 face aux Phllies de Philadelphie, lundi soir.

Récemment promu dans l’alignement des frappeurs, Bruce a permis aux Mets de prendre les devants 4-2 en claquant un lancer de Joely Rodriguez au champ droit.

Les esprits se sont échauffés lorsque le releveur des Phillies Edubray Ramos a lancé une balle rapide au-dessus de la tête d’Asdrubal Cabrera. Le frappeur a été retenu par le receveur adverse Cameron Rupp et les joueurs des deux équipes ont quitté leurs abris respectifs pour se porter à la défense de leurs coéquipiers.

Le gérant des Phillies, Pete Mackanin, a été expulsé de la rencontre par l’arbitre du marbre Allan Porter, apparemment pour avoir contesté l’avertissement de ce dernier remis aux deux équipes après ce lancer.

Cardinals 6 Nationals 14

Bryce Harper a frappé quatre coups sûrs et a atteint le premier but lors de ses six présences au bâton pour permettre aux Nationals de Washington d’écraser les Cardinals de St. Louis 14-6, lundi soir.

Harper a récolté trois points produits.

Stephen Drew, Adam Eaton et Ryan Zimmerman ont respectivement cumulé trois coups sûrs sur les 19 frappés par les Nationals, qui ont surmonté un déficit de deux points et ont enchaîné avec une huitième manche dévastatrice où ils ont inscrit sept points.

Tanner Roark (2-0) a alloué cinq points en cinq manches de travail. Le droitier a rattrapé trois erreurs commises pour permettre à son équipe de l’emporter.

Le partant des Cardinals, Adam Wainwright (0-2) a concédé six points et 11 coups sûrs en un peu plus de quatre manches.

Padres 5 Rockies 3

Wil Myers a frappé un triple en huitième manche pour compléter le premier carrousel de sa carrière et les Padres de San Diego ont eu le dessus 5-3 face aux Rockies du Colorado, lundi soir.

Myers a frappé un simple en première manche, un double en troisième et a claqué la longue balle en sixième pour permettre aux Padres de remporter un troisième match en quatre rencontres. Matt Kemp a été le seul autre joueur de l’histoire des Padres à réussir un tel exploit.

Hunter Renfroe a frappé la longue balle en sixième pour donner une avance de 4-0 aux visiteurs. Miguel Diaz (1-0) et cinq autres lanceurs ont maîtrisé les Rockies.

DJ LeMahieu et Mark Reynolds ont tous les deux frappé un circuit pour les Rockies.

Jarred Cosart était le partant des Padres, remplaçant Trevor Cahill qui a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours, dimanche. Cosart a lancé quatre manches sans accorder un seul point à l’adversaire et a provoqué trois doubles jeux.

Tyler Chatwood (0-2) a pour sa part concédé quatre points sur sept coups sûrs et a accordé trois buts sur balles en un peu plus de cinq manches de travail.