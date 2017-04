Les rénovations réalisées au stade Saputo ne seront pas visibles pour ceux qui regarderont à la télé le premier match de l’Impact à son vrai domicile cette saison, samedi contre Atlanta (le match d’ouverture à Montréal a eu lieu au Stade olympique).

À part l’ajout de quelques sièges, principalement destinés aux clients corporatifs aux abords du terrain, les gradins sont demeurés inchangés.

Les partisans qui assisteront au match sur place verront toutefois une différence quand viendra le temps de visiter les espaces communs, sous les sièges. L’équipe et son partenaire responsable des concessions alimentaires ont investi 3 M$ pour que les gens qui viennent voir le Bleu-blanc-noir aient plus de facilité à se déplacer et à s’approvisionner au stade.

Les gens qui vont souvent au stade ne le reconnaîtront pas quand ils verront ça, a expliqué Richard Legendre, vice-président exécutif de l’Impact. Ce sera plus agréable d’aller au stade avec ces changements.»

Les files vers les concessions devraient donc être moins longues, et même si l’attente dure un peu, l’ajout de plusieurs postes de télévision, dont deux écrans géants, permettra aux fans de ne rien rater des matchs.