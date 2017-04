WASHINGTON — Daniel Murphy a égalé des marques personnelles avec cinq points produits et quatre coups sûrs, aidant les Nationals de Washington de l’emporter 8-3 face aux Cardinals de St. Louis, mardi soir.

Il a notamment claqué un circuit et deux doubles.

Matt Wieters et Jayson Werth ont également frappé des circuits en solo pour aider les Nationals à remporter une deuxième série à domicile.

Gio Gonzalez (1-0) a alloué deux points en sept manches. Il a permis six coups sûrs avant de retirer ses 11 derniers adversaires.

Lance Lynn (0-1) a concédé six points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.

Randal Grichuk et Aldemys Diaz ont frappé la longue balle pour les Cardinals.

Bryce Harper a soutiré trois passes gratuites face à Lynn. Il a atteint les sentiers à chacune de ses neuf présences au bâton depuis lundi, égalant une marque personnelle établie l’an dernier. Il a également réussi un double en huitième manche.

Braves 4 Marlins 8

Marcell Ozuna a frappé deux circuits en plus d’établir une marque personnelle avec six points produits, guidant les Marlins de Miami vers un gain de 8-4 face aux Braves d’Atlanta.

Ozuna a fourni un ballon sacrifice, puis il a ajouté des claques de trois et deux points.

Christian Yelich a obtenu trois coups sûrs, trois points marqués et un but volé. Dan Straily (1-1) a espacé trois points en cinq manches.

Bartolo Colon (0-1) a permis six points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.

Nick Markakis a frappé un circuit pour les Braves, qui ont vu leur rendement glisser à 1-6.

Mets 14 Phillies 4

Yoenis Cespedes a cogné trois des sept coups de canon des Mets et les New-Yorkais ont écrasé les Phillies de Philadelphie, 14-4.

Lucas Duda (deux fois), Asdrubal Cabrera et Travis d’Arnaud ont récolté les autres circuits des vainqueurs.

Matt Harvey (2-0) a permis deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers, retirant six frappeurs au bâton. On l’a retiré du match car il souffrait de raideurs à l’arrière de la cuisse gauche.

Clay Buchholz (0-1) a quitté tôt, résultat d’une élongation à l’avant-bras droit. Il a donné six points et huit coups sûrs en deux manches et un tiers.