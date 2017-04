HONG KONG — La Russie et la Nouvelle-Zélande ont remporté les première médailles d’or aux Championnats du monde de cyclisme sur piste.

Les favorites de l’équipe russe de sprint, Anastasia Voinova et Daria Shemeleva, ont gagné leur deuxième titre mondial au sprint par équipe, devant les Australiennes Kaarle Mcculloch et Stephanie Morton et les Allemandes Miriam Welte et Kristina Vogel.

Les Canadiennes Kate O’Brien et Amelia Walsh ont terminé cinquièmes au vélodrome de Hong Kong.

Les Néo-Zélandais Ethan Mitchel, Sam Webster et Edward Dawkins, médaillés d’argent aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, ont quant à eux défendu avec succès leur titre. Ils ont devancé les Pays-Bas et la France.

Au 10 km scratch, la favorite, l’Italienne Rachele Barbieri, a mis la main sur l’or. La Britannique Elinor Barker a terminé deuxième, suivie par la Belge Jolien D’hoore. La Canadienne Jasmin Duehring a pris la sixième place.