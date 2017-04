SEATTLE — Deux entreprises ont dévoilé leurs plans de rénovation de plusieurs millions de dollars du KeyArena, afin qu’il devienne un amphithéâtre de divertissement ultramoderne qui puisse attirer une concession de la LNH ou de la NBA.

Seattle a jusqu’ici reçu deux propositions, à quelques heures de la date limite fixée à mercredi 17h (heure locale), pour rénover le vieil amphithéâtre âgé de 55 ans qui appartient à la Ville. KeyArena est l’ex-domicile des SuperSonics, un club de basketball qui est devenu le Thunder d’Oklahoma City en 2008.

En février, les représentants municipaux ont lancé un appel d’offres afin que le KeyArena devienne un amphithéâtre sollicité pour les concerts, les spectacles et les événements sportifs, en plus de devenir le domicile d’un club de la LNH ou de la NBA. Les entreprises soumissionnaires seraient les seules à défrayer les coûts de construction et de revitalisation de l’édifice.

L’entreprise ‘Oak View Group’ de Los Angeles a déposé mercredi un plan de rénovation de 564 millions $ qui prévoit la réouverture de l’amphithéâtre vers octobre 2020. De plus, le KeyArena serait prêt pour accueillir une concession de la LNH ou de la NBA dès la saison suivante, selon le quotidien ‘Seattle Times’.

L’autre proposition provient du géant du divertissement AEG de Los Angeles, qui a conclu un partenariat avec Hudson Pacific Properties — une entreprise de développement immobilier. Le consortium a précisé que le projet aura comme objectif d’attirer et d’accommoder d’éventuelles concessions de la LNH et de la NBA.