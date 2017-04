DÉTROIT — Andrew Romine a frappé son premier grand chelem en carrière et les Tigers de Detroit sont venus de l’arrière pour vaincre les Twins du Minnesota 5-3, mercredi après-midi.

Les Tigers tiraient de l’arrière 3-0 avant d’inscrire cinq points en quatrième manche, grâce à la longue balle de Romine qui a aisément franchi la clôture du champ droit pour procurer les commandes aux locaux.

Michael Fulmer (1-0) a distribué trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail, en plus de retirer sept frappeurs au bâton. Les releveurs des Tigers ont ensuite été intraitables pendant trois manches, et Alex Wilson a enregistré les deux derniers retraits pour signer son troisième sauvetage en carrière — et son premier cette saison. Il a offert deux passes gratuites en neuvième, mais a forcé Eduardo Escobar à soulever un ballon pour mettre un terme à la rencontre.

Kyle Gibson (0-1) a accordé cinq points et quatre coups sûrs en quatre manches au monticule. Brian Dozier a donné le ton au match avec un circuit pour les Twins.