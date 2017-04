MARRAKECH, Maroc — Borna Coric a préservé huit balles de bris avant de vaincre l’invité local Reda El Amrani 6-2, 3-6, 7-6 (5) et d’atteindre les quarts de finale du Grand Prix Hassan II, mercredi.

Classé 667e au monde, El Amrani a claqué six as et brisé Coric à trois reprises. Il a cependant connu son lot d’ennuis avec sa première balle de service, et a baissé pavillon après deux heures et demie de jeu.

Coric, le finaliste du tournoi l’an dernier, a effacé un déficit de 5-3 au troisième set avant de l’emporter.

Il affrontera au prochain tour la deuxième tête de série Albert Ramos-Vinolas, qui est venu de l’arrière pour éliminer le qualifié Laslo Djere 6-7 (4), 6-1, 6-4.

Parmi les autres tennismen qui ont poursuivi leur route à ce tournoi sur terre battue se trouvent la cinquième tête de série Paolo Lorenzi et la sixième Benoît Paire, qui ont chacun atteint le deuxième tour.