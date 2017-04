MONTRÉAL — L’histoire des séries de la Coupe Stanley est remplie de héros sorti de nulle part comme Paul DiPietro, Fernando Pisani ou Conor Sheary.

La série Canadien-Rangers a déjà un premier candidat pour ce genre de transformation en Tanner Glass, auteur du but vainqueur dans le gain de 2-0 des New-Yorkais, mercredi soir au Centre Bell.

Âgé de 33 ans, Glass a inscrit un seul autre but en 60 matchs en carrière en séries éliminatoires et il a été le premier à reconnaître après la rencontre que celui de mercredi avait été plus important.

«Mon premier but avait été le cinquième dans une victoire de 5-0», a-t-il raconté en revenant sur son but inscrit avec les Penguins de Pittsburgh contre les Islanders de New York lors du printemps 2013.

Cette fois-ci, Glass a été le seul à tromper la vigilance d’un gardien, l’autre but des Rangers ayant été inscrit dans un filet désert, et il a permis à son équipe de voler l’avantage de la patinoire au Canadien.

Alain Vigneault n’a jamais voulu confirmer qui de Glass ou de Pavel Buchnevich serait de sa formation pour amorcer les séries, répétant au cours des derniers jours que son choix serait dévoilé lors de la période d’échauffement avant la première rencontre.

Âgé de 21 ans, Buchnevich est un joueur habile qui a accumulé huit buts et 12 aides en 41 rencontres à sa première saison dans la LNH. Sa présence aurait ajouté de la profondeur à l’attaque des Rangers.

De son côté, Glass a passé la majorité de la campagne dans la Ligue américaine, n’étant rappelé que le 5 mars quand Jesper Fast est tombé au combat. Glass a disputé seulement 11 parties avec le grand club, récoltant un but et une aide.

Vigneault a toutefois fait confiance à Glass, qu’il avait aussi dirigé pendant deux saisons avec les Canucks de Vancouver, en plus des deux dernières campagnes chez les Rangers.

«Il est un joueur honnête, un gars qui connaît le hockey et qui va toujours donner ce qu’il a à offrir, a mentionné Vigneault. Nous nous attendions à ce qu’il travaille fort et c’est ce qu’il a fait. Et en plus, il a marqué le seul but contre un gardien.»

Si Vigneault avait joué les cachottiers devant les caméras, il avait confirmé à Glass mardi qu’il serait de la formation.

«Son message est toujours le même avec moi. Je dois amener une présence physique et rendre la vie difficile à l’adversaire, a expliqué Glass. Je ne peux pas dire que je m’attendais à compter un but, mais notre trio fonctionne bien et nous savons que nous pouvons contribuer offensivement tout en nous acquittant de nos tâches défensives et physiques.»

Ses coéquipiers étaient très heureux pour lui.

«Il a toujours une excellente attitude et il est un très bon modèle pour nos jeunes attaquants, a noté le capitaine des Rangers, Ryan McDonagh. Il poursuit la rondelle avec une intensité remarquable et il tente de gagner ses batailles partout sur la glace. Il donne le ton pour le reste du groupe.»

Et il a donné le ton à la série.