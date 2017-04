DÉTROIT — Max Kepler, Miguel Sano et Robbie Grossman ont tous étiré les bras pour les Twins du Minnesota, qui ont profité d’une rare sortie erratique de Jordan Zimmermann pour rosser les Tigers de Detroit 11-5, jeudi après-midi.

Zimmermann (1-1) a distribué cinq points et quatre coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail, en plus d’offrir un sommet personnel de cinq passes gratuites.

Anibal Sanchez a été encore pire en relève pour les Tigers. Il a distribué six points en une manche et un tiers, et il a permis à deux des coureurs qui avaient atteint les sentiers pendant que Zimmermann était sur la butte de croiser le marbre sur le circuit de trois points de Kepler en cinquième.

Grossman a réussi une claque de deux points en troisième manche, et Sano a ajouté une longue balle de trois points à sa fiche en sixième.

Phil Hughes (2-0) a accordé quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers au monticule. Justin Haley a oeuvré pendant les trois dernières manches et un tiers pour signer son premier sauvetage en carrière, faisant fendre l’air à six frappeurs au passage.

Les Twins ont ainsi pu éviter le balayage de la série de trois matchs présentée à Detroit, et ils sont de nouveau au sommet de la section centrale de la Ligue américaine avec les Tigers.

Miguel Cabrera et Justin Upton ont chacun réussi leur première longue balle de la campagne pour les Tigers.