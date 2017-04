SEATTLE — Les amateurs ont souvent vu Ken Griffey fils terminer son élan comme seul lui pouvait le faire après avoir frappé un circuit.

Il a effectué sa fameuse pose à maintes reprises durant l’impressionnante carrière qui l’aura mené au Temple de la renommée du baseball et c’est de cette façon qu’il sera immortalisé à l’extérieur du Safeco Field.

Les Mariners de Seattle ont dévoilé une statue de bronze le représentant, jeudi, alors que l’équipe trouve une façon supplémentaire d’honorer un des meilleurs joueurs de son histoire.

«On se souvient de moi aussi en raison de mon élan et j’étais convaincu qu’on allait m’immortaliser de cette façon, a indiqué le principal intéressé. Ça me ressemble beaucoup et c’était excitant à voir.»

La statue mesure sept pieds et elle est installée sur une base en granit de quatre pieds. On peut également y voir un écusson célébrant le 20e anniversaire des Mariners ainsi qu’un autre soulignant le 50e anniversaire de l’arrivée de Jackie Robinson dans les Majeures.

La statue a été sculptée par Lou Cella, qui a également créé celle de l’ancien descripteur des Mariners Dave Niehaus, qui se retrouve au champ droit.

Griffey est devenu le premier joueur des Mariners à être élu au Temple de la renommée du baseball, l’année dernière. Les Mariners ont retiré son chandail numéro 24 en août, faisant de lui le premier joueur à recevoir pareil honneur dans l’histoire de la formation.

L’ancien voltigeur de centre a disputé 22 saisons dans les Majeures, avec les Mariners, les Reds et les White Sox. Il a été nommé 13 fois au match des étoiles et il a remporté 10 Gants d’or. Griffey a claqué 630 longues balles en carrière, le sixième plus haut total de l’histoire, et il a produit 1836 points. Il a également remporté le titre du joueur le plus utile en 1997 en plus de remporter sept Bâtons d’argent.