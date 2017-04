TORONTO — DeMar DeRozan attend ce moment depuis le printemps dernier, quand les Raptors ont atteint la finale de l’Est avant de s’incliner en six matches devant les Cavaliers de Cleveland.

Il y a repensé pendant l’été, aux Jeux de Rio, et l’anticipation l’a propulsé vers une saison des plus exceptionnelles.

«Pour moi, c’est maintenant que ça commence pour vrai, a dit l’athlète de 27 ans. Au Brésil, je ne pensais à rien d’autre que les séries. Me pousser et me mettre dans un état d’esprit en conséquence. Le seul baromètre qui m’importe commence samedi.»

Les Raptors accueilleront samedi les Bucks de Milwaukee, leurs adversaires au premier tour.

«On a très hâte, a dit DeRozan. Je suis arrivé tôt (au Air Canada Centre jeudi, pour un entraînement léger et du vidéo). Je voulais commencer à respirer l’air des séries.»

DeRozan et Kyle Lowry ont dit qu’il faut y aller un match à la fois, en gardant à l’esprit que l’adversaire sera coriace.

«On ne peut pas se fier à l’an dernier, a dit Lowry. Tout le monde repart à neuf, et il faut être prêts pour des matches difficiles. C’est la nature des séries.»

DeRozan a fini cinquième de la NBA avec une moyenne de 27,3 points par match. Il dit que l’absence de Lowry pendant 21 matches, à cause d’une blessure au poignet, a été bénéfique dans son cas. Il devenait alors le grand point de mire de l’adverse.

«C’est un grand défi et ce niveau d’attention, ça me nourrit, a confié DeRozan. Je suis plus conscient de ce que les autres clubs vont faire pour essayer de me contrer. Ce sera à moi de rendre les choses plus faciles pour mes coéquipiers.»

Il faudra se méfier du redoutable Giannis Antetokounmpo, le meneur des Bucks pour les points, rebonds, passes, vols et blocs.

Le gaillard de 22 ans en sera à sa première expérience en séries, mais Dwane Casey y va d’une mise en garde: il compense avec son intensité.

«Il y va tellement à fond… ce jeune-là met une tonne de coeur à l’ouvrage, a dit l’entraîneur des Raptors. Il nous faudra vouloir gagner encore plus que lui.»

Les Raptors ont remporté trois de leurs quatre matches face aux Bucks cette saison.

Les Raptors ont conclu la saison avec 12 gains à leurs 14 derniers matches. Les Bucks ont aussi été excellents vers la fin, dominant la NBA avec 14 victoires en mars.

Le match numéro deux sera présenté mardi à Toronto, suivi des matches trois et quatre les 20 et 22 avril, au Wisconsin.