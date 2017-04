TORONTO — Une sixième défaite de suite du côté des Blue Jays mais aussi un joueur de renom en moins, selon toute apparence.

Les Orioles de Baltimore ont battu Toronto 2-1, jeudi, faisant glisser la fiche des Blue Jays à 1-8. Comme si ce n’était pas assez, Josh Donaldson a dû quitter en sixième manche, après avoir aggravé sa blessure au mollet droit en courant sur un double.

La blessure l’a gardé à l’écart du match de mardi contre Milwaukee (à part une apparition comme frappeur de choix en neuvième).

Il était dans la formation partante comme frappeur de choix dans un deuxième match d’affilée, jeudi.

Son mollet a refait des siennes à mi-chemin vers le deuxième coussin, en sixième. La frappe a poussé au marbre Jose Bautista, qui avait obtenu un double lui aussi. Jarrod Saltalamacchia est entré dans le match comme coureur suppléant.

Donaldson, normalement le joueur de troisième but, a été retiré au bâton comme frappeur suppléant en neuvième mardi, dans un gain de 4-3 des Brewers de Milwaukee. Ces derniers gâchaient ainsi le premier match de 2017 au Rogers Centre.

La blessure au mollet qui ennuyait Donaldson depuis le camp d’entraînement était réapparue deux jours plus tôt, à St. Petersburg.

Les Orioles ont inscrit leurs deux points en cinquième, jeudi. Jonathan Schoop et J.J. Hardy ont fourni un double et un simple opportuns, respectivement.

Kevin Gausman (1-0) a donné un point et cinq coups sûrs en six manches. Zach Britton a inscrit un quatrième sauvetage.

Francisco Liriano (0-1) a permis deux points et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers, retirant 10 frappeurs au bâton.

Le club de John Gibbons a laissé sept coureurs sur les sentiers, incluant deux en neuvième. Troy Tulowitzki a cogné un simple après un retrait. Russell Martin a obtenu un but sur balles, puis les coureurs ont avancé sur un mauvais lancer de Britton. Mais Kevin Pillar a été retiré sur un roulant, puis Steve Pearce l’a été sur un ballon au champ centre.

La série se poursuit jusqu’à dimanche. Aaron Sanchez sera le partant des Blue Jays vendredi, contre Wade Miley.