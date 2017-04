SAKHIR, Bahreïn — Sebastian Vettel a réalisé le temps le plus rapide au volant de sa Ferrari lors de la première séance d’essais libres en prévision du Grand Prix de Bahreïn. Son principal rival Lewis Hamilton (Mercedes) s’est ménagé en vue de la deuxième séance et il n’a pas tenté de défier Vettel.

Par une journée très chaude, Vettel a inscrit un chrono d’une minute 32,697 secondes, ce qui lui a permis de devancer les deux Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

Le Canadien Lance Stroll a réussi le 6e chrono, juste derrière son coéquipier Felipe Massa sur l’autre Williams.

Hamilton a concédé presque deux secondes au temps de référence pour se classer à la 10e position, tandis que son coéquipier Valtteri Bottas a occupé le 14e rang.

Hamilton et Vettel sont à égalité en tête du championnat avec 43 points alors que chacun a remporté une course jusqu’ici. Vettel a enlevé le premier Grand Prix de la saison en Australie et Hamilton, qui s’est assuré à chaque fois la position de tête, s’est imposé à Shanghai le week-end dernier.

Quand la séance s’est mise en branle à 14h (heure locale), la température de la piste s’élevait à 46 degrés Celsius.

Les températures seront toutefois considérablement plus basses pour la course, dimanche, prévue en soirée et qui se terminera sous les projecteurs.

Après 30 minutes à la séance, Carlos Sainz fils — fils de l’ancien champion de rallye Carlos Sainz — a brièvement été le plus rapide au volant de sa Toro Rosso après avoir chaussé des pneus à gomme tendre.

La séance du Finlandais Kimi Raikkonen a pris fin lorsqu’il a été victime d’un bris de moteur avant même de compléter un tour chronométré.

L’ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone était présent dans les paddocks. L’homme de 86 ans a été à la tête du sport pendant près de 40 ans avant de céder le contrôle au groupe de média américain Liberty Media en janvier.