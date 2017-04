GANGNEUNG, Corée, République de — Adam Dixon a réussi deux buts et ajouté sept mentions d’aide, dont son 200e point en carrière, pour guider le Canada à une écrasante victoire de 17-0 face à la Suède au Championnat du monde de parahockey.

Billy Bridges a ajouté trois buts et quatre mentions d’aide tandis que Tyler McGregor et Liam Hickey ont également obtenu un tour du chapeau.

Bryan Sholomicki, avec un doublé, Dominic Cozzolino, Ben Delaney, Brad Bowden et Tyrone Henry ont également participé à ce festival offensif.

Le gardien de but Dominic Laroque, de Shannon, a repoussé trois tirs et mérité son deuxième jeu blanc du tournoi. Le Canada n’a pas encore concédé un but à Gangneung.

Le Canada (3-0) affronte la Corée du Sud plus tard, vendredi.

«Nous avons disputé un très bon match en équipe, a déclaré Dixon, de Midland, en Ontario. Tout le monde a suivi le plan de match. Nous n’avons pas dérogé de notre système de jeu, personne n’a cédé à l’égoïsme, ce qui peut se produire lors d’un match à haut pointage.»