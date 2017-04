MONTRÉAL — Le défenseur Wandrille Lefevre de l’Impact de Montréal a présenté ses excuses pour avoir publié sur son compte Instagram une photo controversée qui a incité la MLS à lui imposer une suspension d’une durée indéterminée.

L’Impact avait dès mercredi annoncé la suspension de Lefevre après avoir appris qu’il avait publié une photo de lui avec une arme à feu avec une mention faisant référence au président des États-Unis, Donald Trump — «Depuis que Donald est au pouvoir… mieux vaut prévenir que guérir».

Dans un communiqué sur son compte Twitter, Lefevre a expliqué qu’il tenait un pistolet à air comprimé.

«C’était une activité récréative dans un établissement qui autorise les enfants de plus de huit ans à utiliser ce même jouet, a-t-il écrit. De plus, je visais une cible en papier carton dans un environnement sécuritaire et contrôlé.»

Il a ajouté que le message, accompagné d’un émoticône, se voulait amusant et ironique plutôt que menaçant, mais il a avoué que sa tentative d’humour «n’a pas fonctionné comme prévu.»

«Je veux être totalement clair que je ne prône en aucun cas la violence ni l’utilisation d’armes à feu et je serai plus prudent à l’avenir en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux.»

Lefevre, âgé de 27 ans, en est à sa cinquième saison avec l’Impact. Originaire de Chartres, en France, et développé par l’académie de l’équipe, il est devenu citoyen canadien en 2015.