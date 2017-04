MONTRÉAL — Claude Julien a confirmé qu’il fera appel au même groupe de joueurs en prévision du deuxième match de la série quart de finale de l’Association Est contre les Rangers de New York, vendredi soir, au Centre Bell.

C’est donc dire que les attaquants Torrey Mitchell, Brian Flynn et Michael McCarron seront laissés de côté, tout comme le défenseur Brandon Davidson.

Blessé au bas du corps, le vétéran Alexei Emelin n’est pas en mesure de reprendre le collier.

Julien n’a toutefois pas précisé s’il comptait apporter des modifications à la composition de ses trios.

Le Canadien tentera d’égaler la série après avoir subi un revers par jeu blanc de 2-0, mercredi soir.

Selon Julien, le Canadien a eu de bonnes occasions de marquer contre Henrik Lundqvist lors du premier match, et quelques petits ajustements sont nécessaires pour aider l’équipe à réussir là où elle a échoué lors du premier rendez-vous.

Alain Vigneault, son homologue chez les Rangers, devrait lui aussi déléguer la même formation que mercredi.

Il s’attend par ailleurs à un autre match serré, à l’instar de ce que l’on peut également voir dans les autres séries, a-t-il fait remarquer.

Les deux équipes s’envoleront vers New York samedi pour la présentation des troisième et quatrième rencontres, dimanche soir et mardi soir, au Madison Square Garden.